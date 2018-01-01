تمويلات خارجية تورط بنكيران ﻿

وصلت الحرب الدائرة في محيط مجلس الجالية المغربية بالخارج حد توجيه اتهامات بشبهة تلقي تمويلات أجنبية إلى العدالة والتنمية، بوساطة من جمعية تنشط في عدد من الدول الأوروبية بذريعة أنها قامت بأداء

شوف تيفي:

وصلت الحرب الدائرة في محيط مجلس الجالية المغربية بالخارج حد توجيه اتهامات بشبهة تلقي تمويلات أجنبية إلى العدالة والتنمية، بوساطة من جمعية تنشط في عدد من الدول الأوروبية بذريعة أنها قامت بأداء فواتير وزراء ابن كيران في الخارج.

وذكرت مصادر جريدة الصباح أن المجلس المذكور اتهم الحزب الحاكم بإحداث ذراع خارجي يرأسه أحد المنتسبين إلى حركة التوحيد والإصلاح بفرنسا، الذي هو في الوقت نفسه عضو بالمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية وعضو مجلس الجالية.

وفي تفاصيل التهم الموجهة إلى الذراع الخارجي للـ''بيجيدي'' علمت الصباح أن الجمعية التي يعمل تحت يافطتها تكلفت في السنوات الأخيرة بأداء فواتير الوزراء في جولاتهم الحزبية، على العواصم الأوروبية وأن التمويل لم يقف عند حدودهم، بل شمل كذلك نوابا ومستشارين وقيادات من حزب المصباح وذلك إبان جمع عبد الإله ابن كيران مهام رئاسة الحكومة والأمانة العامة لحزب ''البيجيدي''.

وكشفت المصادر المذكورة أن الجمعية التي أصبحت تلعب دور الذراع الخارجي للعدالة والتنمية، لم تعقد جمعها العام السنوي العادي لتقدم فيه التقارير المالية والأدبية الملزمة لكل جمعية مدنية في أوروبا، وأن رئيسها ينفرد بالقرار في غياب تام للأعضاء الآخرين سواء مؤسسين منهم أو منخرطين.

ويُتهم العدالة والتنمية بالسطو على جمعية في شخص الرئيس المذكور، من خلالها يريد وضع اليد على مجلس الجالية وذلك بتسريب معطيات مفادها أن إدريس اليزمي رئيس يفوض مهامه رسميا للأمين العام للمجلس، عبد الله بوصوف، الذي حظي بشرف التوقيع على اتفاقيات دولية في الهجرة والمهاجرين مع دول إفريقية أمام الملك، الذي أثنى في خطاب العرش 2016 على عمل وتجربة وخبرة المجلس بقيادة بوصوف، وطالب الحكومة التي يرأسها البيجيدي بالاستفادة من خبرته وتجربته في قضايا الهجرة والمهاجرين.