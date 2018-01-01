زلزال سياسي آخر مع بداية السنة الميلادية الجديدة .. المحاكمة تلاحق وزراء ''بنكيران'' و ''العثماني'' .. وزعـماء أحزاب غـادروا المغرب ﻿

بعدما أنهى جطــو افتحاص 108 حسابات كانت تحت تصرف الوزراء وأنفقت من قبل المسؤولين الماليين الخاضعين لسلطتهم، تبين أن وزراء تخوفوا من إحالة ملفاتهم على القضاء ، في حال ثبوت تقصير ما أو خلل أثناء إنجاز

''شــوف تيفي''

بعدما أنهى جطــو افتحاص 108 حسابات كانت تحت تصرف الوزراء وأنفقت من قبل المسؤولين الماليين الخاضعين لسلطتهم، تبين أن وزراء تخوفوا من إحالة ملفاتهم على القضاء ، في حال ثبوت تقصير ما أو خلل أثناء إنجاز مشاريع أو حصول تلاعب فيها، أو استفادة شركاتهم من عمولات أو من اقتسام الأرباح في صفقات عمومية إذ ستكون السنة الميلادية الجديدة وبالا عليهم لاسيما بعض وزراء حكومتي ''بنكيران'' و ''العثماني'' وتخوف من المحاكمة .

وحسب مصادر ''الصبــاح'' فإن الوزراء الذين وضعوا أيديهم على قلوبهم خوفا من المساءلة، منهم من أقيل على عهد حكومة بنكيران، وأطلق عليهم وزراء الفضائح الكثيرة ، وعوضوا بآخرين، ومنهم من سخط عليهم الملك محمد السادس لأنهم لم يتمكنوا من تنفيذ برامج الحسيمة منارة المتوسط سواء في حكومة بنكيران أو العثماني ، إذ تسبب التأخر في إنجاز المشاريع التنموية في ارتفاع وتيرة الاحتجاجات في عدد كبير من المدن والمناطق،التي لم يصلها حقها في التنمية .

وفي هذا الصدد راج في صالونات الرباط أن وزراء حزموا حقائبهم رفقة قياديين وزعماء أحزاب، ومقربين من زعماء ، وغادروا المغرب كما فعل من سبقوهم في الحكومات السابقة، إذ باتوا يترددون بشكل مستمر على فرنسا وإسبانيا وكندا واللوكسمبورغ، تفاديا لملاحقة قضائية محتملة ، عبر تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة .

هـــذا وقال جطو أخيرا بمجلس النواب، إن قضاة المجلس الأعلى للحسابات ومجالسه الجهوية ، يعتمدون في مقاربة التدقيق على عملية تحديد مواطن المخاطر الناجمة عن الثغرات الكامنة في نظام المراقبة الداخلية لدى المصالح التي شملتها عملية المراقبة، وذلك بالارتكاز على التحليل المتعدد الأبعاد واستعمال مختلف التقنيات والأدوات المتبعة في هذا المجال، على المستويين التدقيق المستندي والتحريات الميدانية .