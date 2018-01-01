الجيش المغربي يعزز قدراته القتالية بصواريخ أمريكية لمقاتلات ''إف 16'' ﻿

في صفقة جديدة في ظل إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، كشفت وزارة الدفاع الأمريكية، أمس الأحد، أن الجيش المغربي سيحصل على ترسانة جديدة من صواريخ ''جو جو'' في صفقة مع شركة ''ريثيون'' الأمريكية، وهي الصواريخ

''شوف تيفي''

في صفقة جديدة في ظل إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، كشفت وزارة الدفاع الأمريكية، أمس الأحد، أن الجيش المغربي سيحصل على ترسانة جديدة من صواريخ ''جو جو'' في صفقة مع شركة ''ريثيون'' الأمريكية، وهي الصواريخ المتقدمة التي تركب على مقاتلات ''إف 16''.

وحسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر ليوم غد الثلاثاء، فإن وزارة الدفاع الأمريكية ''البنتاغون'' ذكرت أنه يتم إنتاج هذه الصواريخ المتقدمة في مصانع الشركة في ولاية أريزونا، وبالإضافة إلى الصواريخ ستقوم الشركة بإنتاج قطع الغيار والمعدات التليمترية للصواريخ المذكورة، فيما سيتم إنجاز العقد بحلول شهر يناير من عام 2021.

وحسب تفاصيل الصفقة يحصل المغرب على صواريخ ''جو جو'' متوسطة المدى لمقاتلاته، بالإضافة إلى قطع الغيار والدعم اللوجيستي، وسيركب الصاروخ في مقاتلات ''إف 16'' كما يتم تركيبه في مقاتلات ''إف 15''، وتكمن قوته في دقة توجيهه بالردار وقدرته على تتبع الأهداف حتى من مسافات بعيدة.