 المحكمة العسكرية الإسرائيلية تلفق 12 تهمة للأيقونة الفلسطينة عهد التميمي ﻿
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المحكمة العسكرية الإسرائيلية تلفق 12 تهمة للأيقونة الفلسطينة عهد التميمي

بتاريــخ : 1 يناير 2018 / 19:44 المحكمة العسكرية الإسرائيلية تلفق 12 تهمة للأيقونة الفلسطينة عهد التميمي | دولي
المحكمة العسكرية الإسرائيلية تلفق 12 تهمة للأيقونة الفلسطينة عهد التميمي
قدمت النيابة العسكرية الإسرائيلية لائحة اتهام ضد الأيقونة الفلسطينة عهد التميمي.

شوف تيفي

قدمت النيابة العسكرية الإسرائيلية لائحة اتهام ضد الأيقونة الفلسطينة عهد التميمي.

وذكر موقع الجزيرة أن لائحة الإتهام التي وجهتها المحكمة العسكرية الإسرائيلية تضمنت 12 تهمة، منها الاعتداء على جنود إسرائيليين وإعاقة عمل آخرين والمشاركة في أعمال عنف وتحريض آخرين للمشاركة فيها.

وحسب نفس الموقع فإن المحكمة قررت تمديد اعتقالها إلى حين استكمال الإجراءات القضائية ضدها. كما تم تقديم لائحة اتهام ضد والدتها ناريمان التميمي وتمديد اعتقالها أيضاً.

وجاء اعتقال عهد بعد أن حاولت طرد الجنود من ساحة بيتها أثناء مواجهات في قريتها يوم الجمعة وقد وثقت ذلك بفيديو.

وأظهر الفيديو الذي تناقلته وسائل الإعلام الدولية والعربية كيف ظلت عهد تطرد عنصرين من جنود الاحتلال وصفعتهما على وجهيهما، لعدم اكتراثهما بطلبها بالذهاب بعيدا عن منزلها، ودفعتهما للخروج من ساحة المنزل.

 

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شوف تيفي المغرب المحكمة العسكرية تهمة عهد

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