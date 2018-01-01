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مصرع شخص وإصابة آخر بجروح في حادثة سير بسلا

بتاريــخ : 1 يناير 2018 / 19:40 مصرع شخص وإصابة آخر بجروح في حادثة سير بسلا | حوادث و حقوق
مصرع شخص وإصابة آخر بجروح في حادثة سير بسلا
لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بجروح خطيرة في حادثة سير وقعت، فجر اليوم الاثنين، على مستوى مقاطعة باب سبتة بسلا، حسب ما علم لدى السلطات المحلية.

''شوف تيفي''+''و م ع''

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بجروح خطيرة في حادثة سير وقعت، فجر اليوم الاثنين، على مستوى مقاطعة باب سبتة بسلا، حسب ما علم لدى السلطات المحلية.

وأفادت المصادر ذاتها، أن الحادث وقع حوالي الساعة الرابعة فجر اليوم حينما ارتطمت سيارة من النوع الخفيف كان على متنها ثلاثة أشخاص بإحدى الأعمدة الخرسانية لإحدى البنايات السكنية بالقرب من سوق الجملة لبيع الخضر والفواكه بالمدينة مما تسبب في مصرع أحد ركاب السيارة على الفور وإصابة آخر بجروح خطيرة حيث تم نقله إلى المستشفى الإقليمي مولاي عبد الله، فيما لاذ سائق المركبة بالفرار.

وأضافت المصادر أن السلطات الأمنية فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادثة، كما باشرت عملية البحث عن السائق .

 

 

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المغرب شوف تيفي جروح خطيرة سلا حادثة سير باب سبتة

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