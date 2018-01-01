عاجل..هذه هي حقيقة انقلاب أمراء الأردن على الملك عبد الله ﻿

بعد ساعات من تداول أخبار تشير إلى أن أمراء انقلبوا على شقيقهم ملك الأردن عبد الله الثاني، فإن الساحة الأردنية وخلال الأيام الأولى من العام الجديد 2018 ، تعرف محاكمات بالجملة لمن نشر الإشاعات

''شوف تيفي''

بعد ساعات من تداول أخبار تشير إلى أن أمراء انقلبوا على شقيقهم ملك الأردن عبد الله الثاني، فإن الساحة الأردنية وخلال الأيام الأولى من العام الجديد 2018 ، تعرف محاكمات بالجملة لمن نشر الإشاعات والمعلومات الكاذبة حول قضية إحالة الأمراء فيصل بن الحسين وعلي بن الحسين وطلال بن محمد، غلى التقاعد من الجيش.

وحسب موقع ''رأي اليوم'' فقد رصدت الحكومة الأردنية عددا ممن أساء ونشر الأكاذيب والإشعاعات والادعاءات الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والمواقع الإلكترونية وهي بصدد تحويلهم إلى القضاء الأردني من أجل محاكمتهم.

وأكد الموقع أن الديوان الملكي الأردني، توعد بالملاحقة القانونية لكل من يسيء أو ينشر الأكاذيب على حد تعبير بيان صادر عنه، مشيرا إلى أن الحكومة الأردنية، جاهزة لرصد كافة الجهات والأشخاص الذين ارتكبوا هذه الأفعال.

وأشار ذات الموقع أن الديوان الملكي الأردني، أصدر نهاية الأسبوع المنصرم، بيانا جاء فيه أنه ''تناقلت بعض المواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي إشاعات وادعاءات باطلة ملفقة ومغرضة تشيع لأكاذيب تسيء إلى الأمراء فيصل بن الحسين وعلي بن الحسين وطلال بن محمد''.

وأكد البيان يضيف ذات المصدر بأن الديوان الملكي سيقوم بالملاحقة القانونية لكل من يسيء أو ينشر الأكاذيب، والمزاعم الباطلة بحق الأمراء والأسرة الهاشمية، حيث أن ما نشر من أخبار مختلقة أخيرا يهدف إلى الإساءة إلى الأردن والنيل من مؤسساته.

تجدر الإشارة إلى أن مواقع إلكترونية عربية تناقلت أخبارًا بخصوص أسباب إحالة الأمراء الثلاثة إلى التقاعد، وأوضحت أن الملك الأردني كان قد تلقى تقارير من الاستخبارات الأردنية تفيد بقرب وقوع انقلاب داخل القصر، فقام بفرض الإقامة الجبرية على كل من أخويه الأميرين فيصل وعلي بن الحسين، والأمير طلال بن محمد، بعد أن أثبتت تلك التقارير وجود تواصل مستمر بينهم وبين كل من محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية ومحمد بن زايد ولي عهد إمارة أبو ظبي بهدف الإطاحة به من العرش.



