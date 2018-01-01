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حزب التجمع الوطني للأحرار يستضيف وزير الأسرى والمحررين بالسلطة الوطنية الفلسطينية

بتاريــخ : 1 يناير 2018 / 19:13 حزب التجمع الوطني للأحرار يستضيف وزير الأسرى والمحررين بالسلطة الوطنية الفلسطينية | بوليتيك
حزب التجمع الوطني للأحرار يستضيف وزير الأسرى والمحررين بالسلطة الوطنية الفلسطينية
استقبل محمد أوجار، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار نيابة عن عزيز أخنوش رئيس الحزب، وزير شؤون الأسرى والمحررين بالسلطة الوطنية الفلسطينية عيسى قراقع، بحضور أمينة بن خضرا ومباركة

شوف تيفي:

استقبل محمد أوجار، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار نيابة عن عزيز أخنوش رئيس الحزب، وزير شؤون الأسرى والمحررين بالسلطة الوطنية الفلسطينية عيسى قراقع، بحضور أمينة بن خضرا ومباركة بوعيدة، بالإضافة إلى منسق مجموعة العمل الوطنية لدعم فلسطين خالد السفياني ومجموعة من الأسرى المحررين.

وأكد محمد أوجار خلال هذا اللقاء، على الدور المحوري الذي يلعبه الملك محمد السادس بصفته رئيسا للجنة القدس، من أجل إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، مشيرا في هذا السياق إلى التدابير العاجلة التي اتخذها الملك، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، والتي عجلت بالتصدي إلى القرار المذكور، معبرا عن دعم الحكومة والشعب المغربي للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية عادلة، ومصيرية بالنسبة له.

من جهة أخرى أعرب أوجار، عن الدعم المطلق لحزب التجمع الوطني للأحرار للقضية الفلسطينية وعن استعداد الحزب للتنسيق والتعاون مع وزارة شؤون الأسرى والمحررين من أجل خدمة القضية.

من جانبه قال وزير شؤون الأسرى والمحررين، إن عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي سيتزايد خلال الأيام القادمة خاصة بعد القرار الأمريكي الأخير بشأن القدس والذي وصفه بغير القانوني والباطل.

وأضاف الوزير الفلسطيني أن الاحتلال لا يزال يحتجز ما يزيد عن سبعة آلاف فلسطيني، بينهم أكثر من أربعمائة طفل قاصر، مشددا على أن الاعتقالات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين زادت بشكل كبير، عقب قرار الولايات المتحدة نقل سفارتها من تل أبيب لمدينة القدس الشرقية.

وأشار عيسى قراقع إلى أن زيارته إلى المغرب، تهدف إلى إيصال معاناة الأسرى الفلسطينيين، وفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحقهم، منوها بجهود المملكة المغربية ملكا وحكومة وشعبا في الدفاع عن القضية الفلسطينية.

 

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