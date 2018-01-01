 رســميا..بــعد روبورتاج ''شـوف تيفي'' الحــافلات في تطوان تـزيل البوابات الإلكترونية ﻿
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رســميا..بــعد روبورتاج ''شـوف تيفي'' الحــافلات في تطوان تـزيل البوابات الإلكترونية

بتاريــخ : 1 يناير 2018 / 19:09 رســميا..بــعد روبورتاج شـوف تيفي الحــافلات في تطوان تـزيل البوابات الإلكترونية | بوليتيك
رســميا..بــعد روبورتاج ''شـوف تيفي'' الحــافلات في تطوان تـزيل البوابات الإلكترونية
بــعد روبورتاج ''شوف تيفي'' الذي نقل معاناة الركاب والضرر الذي كانت تشكله البواوبات الإلكترونية في الحافلات أثناء الولوج إليـها ، قررت شركة ''فيتاليس'' للنقل الحضري بمدينة تطوان إزالتها من الحافلات،

''شـــوف تيفي''

بــعد روبورتاج ''شوف تيفي'' الذي نقل معاناة الركاب والضرر الذي كانت تشكله البواوبات الإلكترونية في الحافلات أثناء الولوج إليـها ، قررت شركة ''فيتاليس'' للنقل الحضري بمدينة تطوان إزالتها من الحافلات، لرفع الضرر عن عدد كبير من المرتفقين خاصة بالعالم القروي الذين لم يكونوا يتمكنون من اصطحاب بعض المنتوجات المحلية على متن الحافلات قصد بيعها بالمناطق المجاورة تبعا لخصوصيات مدينة تطوان ونواحيها.

وأوضحت ''فيتاليس'' من خلال بــلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه أنه تجاوبا مع هذه المطالب المنبثقة من خصوصيات المنطقة، قررت الشركة إزالة البوابات الإلكترونية من الحافلات رغم أن مشكل الولوجية لذوي الاحتياجات الخاصة لم يكن مطروحا كمشكل حقيقي كما تشهد على ذلك الصور والمحاضر التي أنجزها مفوضون قضائيون على إثر معاينتهم لأسطول الحافلات بمدينة تطوان وتؤكد جميعها خلو زهاء نصف الأسطول من البوابات الإلكترونية في الأبواب الخلفية للحافلات ، الأمر الذي يؤكد حسن نية الشركة وتفاعلها التلقائي مع حاجيات وانتظارات الساكنة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة قامت بإرساء البوابات الإلكترونية بالحافلات كوسيلة من أجل سلامة المرتفقين وحمايتهم من السقوط من أبواب الحافلات في أوقات الازدحام.

 

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شوف تيفي الحافلات المغرب تطون بوابات إلكتروينة

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