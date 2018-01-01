ليفيربول يرفض منح كوتينيو لبرشلونة ﻿

كشفت تقارير إعلامية، أن فيليب كوتينيو، نجم ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، يواجه عائقا يمنعه من الانتقال لفريق برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

'' شوف سبور''

كشفت تقارير إعلامية، أن فيليب كوتينيو، نجم ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، يواجه عائقا يمنعه من الانتقال لفريق برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأفادت ذات المصادر، أنه رغم محاولات برشلونة للفوز بخدمات نجم ليفيربول فإن يورجن كلوب، مدرب فريق ليفيربول، يرفض رحيل كوتينيو ومتمسك به إلى غاية نهاية الموسم.

وقالت صحيفة ''كلوب'' إن مدرب ليفيربول يأمل في بقاء كوتينيو، لأنه يرى أن ليفربول ليس بحاجة للحصول على المال مقابل بيعه، على الرغم من التعاقد مع فيرغيل فان ديك، بصفقة قياسية بلغت 75 مليون جنيه إسترليني.