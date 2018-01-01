نجم الكرة المصرية أكثر اللاعبين تضييعا للفرص ﻿

وقع محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي الممتاز، ولاعب المنتخب المصري، في أول رقم سلبي في مساره الرياضي، على مستوى التهديف رغم تسجيله للعديد من الأهداف الرائعة.

'' شوف سبور''

وقع محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي الممتاز، ولاعب المنتخب المصري، في أول رقم سلبي في مساره الرياضي، على مستوى التهديف رغم تسجيله للعديد من الأهداف الرائعة.

وأكد الإحصاء الذي أجراه موقع ''سكاي سبورتس''، أن صلاح يبقى أكثر اللاعبين إضاعة للفرص السهلة خلال الموسم الجاري بعد 21 جولة من الدوري الإنجليزي، بحيث أضاع 15 فرصة سهلة، في مقابل 11 لكل من سيرخيو أغويرو وغابرييل خيسوس مهاجمي مانشستر سيتي، وألفارو موراتا مهاجم تشلسي.

وحسب ذات المصدر فقد يقدم صلاح موسما استثنائيا مع فريق ليفربول، إذ سجل 17 هدفا ليحتل المركز الثاني بلائحة هدافي الموسم، بفارق هدف وحيد عن هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير.

ويغيب نجم الكرة المصرية عن مباراة يومه الإثنين أمام فريق بينرلي، برسم الجولة 22 من منافسات الدوري الإنجليزي بسبب إصابة في الركبة.