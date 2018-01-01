خاص: لاعبو ''الراك'' متشبثون بروسي وهذا موقف ماندوزا ﻿

نفى عدد من لاعبي فريق الراسينغ البيضاوي لكرة القدم، أن يكونوا قد رفضوا استمرار المدرب يوسف روسي على رأس الإدارة التقنية للفريق خلال الشطر الثاني من منافسات البطولة الاحترافية.

'' شوف سبور''

نفى عدد من لاعبي فريق الراسينغ البيضاوي لكرة القدم، أن يكونوا قد رفضوا استمرار المدرب يوسف روسي على رأس الإدارة التقنية للفريق خلال الشطر الثاني من منافسات البطولة الاحترافية.

وأوضح اللاعبون في اتصال مع ''شوف تيفي'' أن علاقتهم بالإطار الوطني يوسف روسي جيدة ويسودها الاحترام المتبادل، مبرزين في السياق نفسه أن من يروج أنهم يرفضون استمراره يهدف إلى خلق الفتنة داخل محيط الفريق.



وأبدى عبد الحق رزق الله ''ماندوزا'' رئيس الفريق استغرابه لهذه الشائعات بخصوص المدرب يوسف روسي، مشددا على أنه مقتنع بالعمل الذي يقوم به المدرب وأنه سيعود لكرسي احتياط الفريق بعدما غيبته وعكة صحية.