المنتخب المحلي يبدأ مشوار كأس إفريقيا اليوم الاثنين ﻿

انطلق اليوم الاثنين فاتح يناير معسكر المنتخب الوطني المحلي ، استعدادا لنهائيات بطولة إفريقيا لللاعبين المحليين ، المقامة في المغرب خلال الفترة الممتدة ما بين 13 يناير و4 فبراير .

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انطلق اليوم الاثنين فاتح يناير معسكر المنتخب الوطني المحلي ، استعدادا لنهائيات بطولة إفريقيا لللاعبين المحليين ، المقامة في المغرب خلال الفترة الممتدة ما بين 13 يناير و4 فبراير .

وستتواصل طيلة هذا الأسبوع تداريب الأسود المحلية في ملحق ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط ، من خلال التركيز على كل ماهو بدني وتكتيكي، من أجل تجهيز العناصر الوطنية قبل انطلاق البطولة الإفريقية.

ويسعى'' جمال السلامي '' مدرب المنتخب المحلي، قياس جاهزية اللاعبين قبل لعب المحفل القاري بإجراء مباراة ودية يوم 6 يناير أمام منتخب الكامرون بدون جمهور .

يذكر أن المملكة المغربية مقبلة على تنظيم كأس إفريقيا للمنتخبات المحلية خلال الفترة الممتدة بين 13 يناير و 4 فبراير ، والتي يحتضنها المركب الرياضي محمد الخامس ، و ملعب أكادير ، وملعب مراكش ، وملعب طنجة الدولي .