هذا ما قاله لوبيتجي المدير الفني لمنتخب إسبانيا عن المنتخب المغربي ﻿

قال ''جولين لوبيتيجي'' المدير الفني لمنتخب إسبانيا، إن المغرب يعد من أقوى المنتخبات في القارة الأفريقية.

شوف تيفي

قال ''جولين لوبيتيجي'' المدير الفني لمنتخب إسبانيا، إن المغرب يعد من أقوى المنتخبات في القارة الأفريقية.

وصرح لوبيتيجي لموقع ''آس'' الإسباني أن مباراة الفريقين في كأس العالم 2018 في روسيا، لن تكون سهلة ، مضيفا أنه لا ينبغي وضع وصف بعينه للمجموعة الثانية التي سيواجه من خلالها ''لا روخا'' كلا من البرتغال والمغرب وإيران في دور المجموعات بمونديال روسيا 2018.

وذكر ''لوبيتيجي'' لنفس الموقع أنه ''بالنسبة للجماهير، ربما تكون البرتغال معروفة أكثر من الفريقين الآخرين، لكن بالنسبة لنا كلهم سواء، في الحقيقة نعتبر أن المغرب هو الأفضل في أفريقيا''. متابعا في نفس التصريح ''يعد منتخب المغرب صعبا بدوره، خاصة في الوقت الحالي، والمدرب هيرفي رونار استعاد التنظيم في الفريق، بالإضافة إلى وجود لاعبين جيدين بين صفوفه''.

ويشار إلى أن المنتخب المغربي سيشارك في مونديال روسيا 2018 و سيواجه فيه كلا من المنتخب البرتغالي والإيراني والإسباني.