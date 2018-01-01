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رئيس كوريا الشمالية.. الحرب علينا باتت مستحيلة بدء من العام الميلادي الجديد

بتاريــخ : 1 يناير 2018 / 16:45 رئيس كوريا الشمالية.. الحرب علينا باتت مستحيلة بدء من العام الميلادي الجديد | دولي
رئيس كوريا الشمالية.. الحرب علينا باتت مستحيلة بدء من العام الميلادي الجديد
أكد رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون، اليوم الاثنين، أن ''شن حرب على بلاده بات أمرا مستحيلا، بسبب استكمالها لترسانة سلاحها النووي''.

شوف تيفي


أكد رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون، اليوم الاثنين، أن ''شن حرب على بلاده بات أمرا مستحيلا، بسبب استكمالها لترسانة سلاحها النووي''.

وأوضح كيم في خطابه مع بدء العام الميلادي الجديد أن ''الولايات المتحدة أصبحت بأكملها داخل مدى الترسانة النووية لكوريا الشمالية''.. معلقا بأن هذا الأمر يعتبر أمرا واقعا وليس تهديدا.

واستدرك قائلا :''إن شن حرب علينا بات أمرا مستحيلا، فترسانتنا النووية أصبحت مكتملة''. وأضاف، أن البرنامج النووي لبلاده لا تزال أمامه بعض الأعمال لإنجازها، حيث يتأتى ذلك من خلال إنتاج أعداد هائلة من الرؤوس النووية والصواريخ الباليستية وزيادة سرعة انتشارها.

يذكر أن كوريا الشمالية قامت بإجراء تجربة نووية وإطلاق العديد من الصواريخ المتطورة منذ شهر شتنبر من العام المنصرم، في انتهاكات للحظر النووي الذي تفرضه الأمم المتحدة، حيث تم فرض حزمة من العقوبات على بيونغ يانغ على إثر ذلك.

 

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شوف تيفي كوريا الشمالية الحضر النووي بيونغ يانغ

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