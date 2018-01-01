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صـــراع الكبار... ســر استهداف بن سلمان للوليد بن طلال ومليارديرات المملكة.. و نهــاية الأسـرة الحــاكمة بالسعودية في 2018.. (تفاصيل مثيرة)

بتاريــخ : 1 يناير 2018 / 16:29 صـــراع الكبار... ســر استهداف بن سلمان للوليد بن طلال ومليارديرات المملكة.. و نهــاية الأسـرة الحــاكمة بالسعودية في 2018.. (تفاصيل مثيرة) | دولي
صـــراع الكبار... ســر استهداف بن سلمان للوليد بن طلال ومليارديرات المملكة.. و نهــاية الأسـرة الحــاكمة بالسعودية في 2018.. (تفاصيل مثيرة)
نشرت مجلة أمريكية تقريرا مطولا عن كشف حساب بسياسات السعودية الخارجية لعام 2017، وأبرز المخاطر التي تهددها في عام 2018 الجاري، وأوضحت المجلة الأمريكية أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، هو من

''شــوف تيفي''

نشرت مجلة أمريكية تقريرا مطولا عن كشف حساب بسياسات السعودية الخارجية لعام 2017، وأبرز المخاطر التي تهددها في عام 2018 الجاري، وأوضحت المجلة الأمريكية أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، هو من كان ''المحرك الرئيسي'' للسياسة الخارجية السعودية، التي كان هدفها الرئيسي ''توطيد قوي للمخيم العربي ضد كل من إيران وتنظيم الإخوان المسلمين''.

وفي هذا الصدد تابعت مجلة ''أويل برايس'' الاقتصادية قائلة ''ركزت كافة القرارات الرئيسية في السياسة الخارجية السعودية، بدء من التدخل العسكري في اليمن، ومقاطعة قطر والضغط على الحكومة اللبنانية، على ذلك الهدف''، وأشارت إلى أن كافة تلك السياسات أثبتت نتائج عكسية، ولم تؤد إلى استقرار الشرق الأوسط، أو تعزيز قدرات المملكة على تشكيل تحالفات جديدة، بل تسببت في زيادة أعداء السعودية، حسب ما أوردته وكالة ''روسيا اليوم'' .

وأرجعــت ''أويل برايس'' تعديلات السياسة الخارجية السعودية، إلى التغييرات في قيادة البلاد وهيكلها في 2017، وصعود الأمير محمد بن سلمان، 32 عاما، في ولاية العهد وتحكمه في ملف السياسة الخارجية.، وحاجة المملكة الحقيقية إلى تنفيذ إصلاحات أساسية سواء داخلية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.

وحدد التقرير كذلك، ما وصفها بالمخاطر الثلاثة على السياسة السعودية الجديدة خلال عام 2018، حيث وصفت المجلة أن الحلف الأوروبي الأمريكي مع السعودية في الحرب على الإرهاب، يمكن أن يكون بمثابة خطر بالغ على الشرق الأوسط، لأن لكل من الأطراف المشاركة في الحلف وجهة نظر مختلف عن التهديدات في الشرق الأوسط، وفي ذات السياق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ينظرون إلى الحرب على الإرهاب، بأنها تركز على ملاحقة الأفكار الجهادية والإرهاب، ولكن بالنسبة للسعودية، فهي ترى أن التهديد يتركز تقريبا على التأثير الإيراني، وزعم التقرير أن السعودية لا تظهر حرصا مماثلا على مكافحة التطرف بنفس الصورة التي ترغب بها الولايات المتحدة وأوروبا.

كمــا أشار التقرير إلى أن القرارات والمبادرات الرئيسية للأمير محمد بن سلمان، فشلت فشلا ذريعا، وأوضح أن السعودية لم تتمكن من توطيد التحالف العربي، وفشلت كافة محاولاتها لتصعيد المواجهة مع قطر ولبنان وإيران، وزاد عدد أعدائها بصورة كبيرة، خاصة مع استمرار الحرب في اليمن.

وزعمت ''أويل برايس'' أنه بفضل دعم الولايات المتحدة وإسرائيل، بات يشعر السعوديون بالشجاعة في القيام بحركات دبلوماسية محفوفة بالمخاطر تستهدف إيران بشكل خاص، ووصفت أن التحالف السعودي الإسرائيلي، لا يمكن أن يوصف بالشراكة، لأنه تحالف ''غير موحد وغير منسق''، لأن الهدف الوحيد له هو مواجهة ''الشيعة والإخوان المسلمين'' في المنطقة.

 

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