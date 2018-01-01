اختفاء لاعبين لكرة اليد بإسبانيا في ظروف غامضة ﻿

تخلف كل من ''هشام بوركيب ''لاعب مولودية مراكش و ''يوسف الطماح'' لاعب نادي وداد السمارة عن رحلة عودة المنتخب الوطني المغربي لكرة اليد العائد إلى أرض الوطن ، بعد إقامته تربصا إعداديا في إقليم الباسك

شوف سبور

تخلف كل من ''هشام بوركيب ''لاعب مولودية مراكش و ''يوسف الطماح'' لاعب نادي وداد السمارة عن رحلة عودة المنتخب الوطني المغربي لكرة اليد العائد إلى أرض الوطن ، بعد إقامته تربصا إعداديا في إقليم الباسك الإسباني، خلال الفترة الممتدة بين 26 و 30 دجنبر 2017 .

و كان اللاعبان قد شاركا في المباراتين الوديتين اللتين أجراهما المنتخب الوطني ضد نظيره الباسكي ، حيث سجل كل منهما هدفا واحدا في المباراة الأولى ، فيما لازم'' يوسف الطماح '' دكة البدلاء في المباراة الثانية و لم يتمكن'' هشام بوركيب'' من البصم على أداء جيد في دقائق اللعب التي أعطيت له في الشوط الأول من المباراة.

وحسب تقارير إعلامية فإن اللاعبين غادرا الفندق الذي استقرت به بعثة المنتخب، بعد نهاية المباراة الودية الثانية مساء يوم الخميس الماضي ، دون انتباه أحد لغيابهما، في الوقت الذي لا زالت فيه تأشيرة سفرهما سارية المفعول.





