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ليس حلما وإنما حقيقة ....ابتداء من اليوم الأول للسنة الجديدة: السماح بتعاطي الحشيش

بتاريــخ : 1 يناير 2018 / 15:54 ليس حلما وإنما حقيقة ....ابتداء من اليوم الأول للسنة الجديدة: السماح بتعاطي الحشيش | منوعات
ليس حلما وإنما حقيقة ....ابتداء من اليوم الأول للسنة الجديدة: السماح بتعاطي الحشيش
أعلنت ولاية كاليفورنيا الأمريكية، عن سماحها ابتداء من يومه الإثنين، باستخدام ''الحشيش'' للمتعة والترفيه، وذلك حسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية عالمية.

"شوف تيفي"

 

أعلنت ولاية كاليفورنيا الأمريكية، عن سماحها ابتداء من يومه الإثنين، باستخدام "الحشيش" للمتعة والترفيه، وذلك حسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية عالمية.

وحسب موقع "بي بي سي" فإن الكبار فوق سن 21 عاما، سيكون مسموح لهم ابتداء من يومه الإثنين 1 يناير 2018 امتلاك نحو 28 غرام من الحشيش ويمكنهم أيضا زراعة شجيرات في المنزل.

وأكد الموقع ذاته أن الناخبين في كاليفورنيا، صوتوا بالموافقة قبل 14 شهرا على المادة 64 التي تجعل استخدام القنب الهندي قانونيا، في اقتراع تم بالموازاة مع انتخابات الرئاسة، ولكن بدء العمل بالقانون تأخر بسبب بعض القواعد الخاصة ببيع المخدر ونسبة الضرائب التي ستدفع مقابل ذلك.

 

 

‫شوف تيفي

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