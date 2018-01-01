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ارتفاع حصيلة قتلى مظاهرات إيران إلى 14 شخصا

بتاريــخ : 1 يناير 2018 / 15:53 ارتفاع حصيلة قتلى مظاهرات إيران إلى 14 شخصا | دولي
ارتفاع حصيلة قتلى مظاهرات إيران إلى 14 شخصا
ارتفعت حصيلة قتلى المظاهرات التي اندلعت في إيران منذ يوم الخميس الماضي إلى 14 شخصا بينهم 13 في محافظة أصفهان وحدها، وأصيب آخرون في المظاهرات التي تشهدها البلاد منذ أيام احتجاجا على سياسات الحكومة.

شوف تيفي:

ارتفعت حصيلة قتلى المظاهرات التي اندلعت في إيران منذ يوم الخميس الماضي إلى 14 شخصا بينهم 13 في محافظة أصفهان وحدها، وأصيب آخرون في المظاهرات التي تشهدها البلاد منذ أيام احتجاجا على سياسات الحكومة.

وقد أعلن التلفزيون الإيراني حسب ما نشر في موقع الجزيرة الإخباري مقتل تسعة أشخاص في محافظة أصفهان منهم ستة في مدينة توسركان وثلاثة في مدينة شاهينشهر. وفي أصفهان أيضا قال حاكم مدينة دورود إن شخصين قتلا في احتجاجات أمس بعد دهس سيارتهما من قبل شاحنة إطفاء سيطر عليها محتجون بالقوة، وكانت المدينة قد شهدت مساء السبت مقتل اثنين آخرين.


نفس المصادر أكدت أن القتيل الرابع عشر سقط في مدينة إيذه بمحافظة خوزستان في مظاهرات أمس. وذلك في أخطر اضطرابات تشهدها إيران منذ عام 2009.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المظاهرات محافظة أصفهان سياسات الحكومة

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