غياب هداف البطولة عن الشان يثير استغراب الجماهير المغربية ﻿

استغربت بعض الجماهير المغربية المتابعة للمستديرة، غياب هداف الدوري المغربي خلال الشطر الأول من منافسات البطولة الاحترافية برصيد 8 أهداف، من اللائحة النهائية للإطار جمال السلامي مدرب المنتخب

" شوف سبور"

استغربت بعض الجماهير المغربية المتابعة للمستديرة، غياب هداف الدوري المغربي خلال الشطر الأول من منافسات البطولة الاحترافية برصيد 8 أهداف، من اللائحة النهائية للإطار جمال السلامي مدرب المنتخب المحلي للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا للمحليين 2018.

واعتبرت الجماهير تعليقا عن اللائحة التي اعلن عنها السلامي لخوض المعسكر الإعدادي الأخير، أن غياب المهدي النغمي عن المنتخب المحلي يعتبر أمرا غير منطقي لا يمكن أن يحدث داخل أي من المنتخبات المشاركة في الشان خاصة أن اللاعب قدم مستويات جيدة رفقة فريقه اتحاد طنجة بعد الاستغناء عنه من الجيش الملكي.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب المغربي سيخوض المباراة الافتتاحية أمام موريتانيا على أرضية ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء يوم 14 يناير المقبل.





