عموتة يضاعف الضغط على السلامي قبل انطلاق منافسات الشان ﻿

ضاعف الحسين عموتة، مدرب فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، الضغط على جمال السلامي مدرب المنتخب المحلي، بعد مطالبته بإعفاء خمسة لاعبين من الانضمام إلى التجمع الاعدادي الذي سيخوضه المنتخب الوطني

" شوف سبور"

ضاعف الحسين عموتة، مدرب فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، الضغط على جمال السلامي مدرب المنتخب المحلي، بعد مطالبته بإعفاء خمسة لاعبين من الانضمام إلى التجمع الاعدادي الذي سيخوضه المنتخب الوطني اليوم الإثنين بمدينة الرباط علما انه سيكون محروما من المهاجم محمد أوناجم.

وأكد عموتة بعد المباراة التي تعادل فيها فريقه مع مضيفه شباب أطلس خنيفرة بالتعادل دون أهداف، برسم الجولة 15 من منافسات البطولة الاحترافية، أن استدعاء خمسة من لاعبيه، سيؤثر على التركيبة البشرية للفريق الأحمر الذي يعاني من أزمة نتائج.

وسيخوض فريق الوداد البيضاوي المباراتين المؤجلتين أمام كل من نهضة بركان والكوكب المراكشي رغم توقف البطولة.





