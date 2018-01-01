بالصور.. وصول بعثة منتخب الكاميرون إلى المغرب ﻿

حلت بعثة منتخب الكاميرون للاعبين المحليين، قبل قليل، بمطار محمد الخامس، للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا للمحليين التي ستجرى بالمغرب في الفترة ما بين 14 يناير وشهر فبراير.



" شوف سبور " : رشيد محمودي

حلت بعثة منتخب الكاميرون للاعبين المحليين، قبل قليل، بمطار محمد الخامس، للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا للمحليين التي ستجرى بالمغرب في الفترة ما بين 14 يناير وشهر فبراير.ويخوض منتخب الكاميرون مباراة إعدادية أمام المنتخب المغربي، خلال الأيام القليلة المقبلة، على أرضية مركب محمد الخامس وستكون فرصة أمام اللجنة التنظيمية للوقوف على آخر استعداداتها لهذا الحدث الرياضي.ودخل المنتخب المغربي اليوم الإثنين في معسكر تدريبي بمدينة الرباط والذي يعرف حضور هيرفي رونار مدرب المنتخب الأول.