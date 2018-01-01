عميد الراسينغ : هناك من يروج لرحيل روسي لكننا متشبثون به وسنقاتل معه إلى آخر لحظة ﻿

كشف محسين الربيبي، عميد فريق الراسينغ البيضاوي لكرة القدم، أن يوسف روسي سيستأنف الحصة التدريبية بداية من يوم غد الثلاثاء، بعد غياب دام 10 أيام، مؤكدا أن اللاعبين وكل مكونات النادي متشبثون بتواجده

" شوف سبور " : رشيد محمودي

كشف محسين الربيبي، عميد فريق الراسينغ البيضاوي لكرة القدم، أن يوسف روسي سيستأنف الحصة التدريبية بداية من يوم غد الثلاثاء، بعد غياب دام 10 أيام، مؤكدا أن اللاعبين وكل مكونات النادي متشبثون بتواجده رفقة المجموعة.

وأفاد الربيبي في تصريح لـ " شوف سبور"، أن روسي غاب عن الفريق بعد تعرضه لوعكة صحية وقد دفع بشهادة طبية تؤكد ذلك، مشيرا إلى أن اللاعبين والمكتب المسير مؤمن باختياراته الفنية وبإمكانيته بإخراج النادي من أزمة النتائج.

وتابع قائلا :" هناك من يحاول ترويج رحيل روسي عن الفريق لأسباب نجهلها لكننا متشبثون بمدربنا لقد منحنا الثقة وخبرته، وسنقاتل معه إلى آخر لحظة في البطولة".





