شــــاعــلة.. زعــيم كوريا الشمالية يقرع طبول الحرب مع الولايات المتحدة في أول يوم من 2018 ﻿

صـــرح زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، اليوم الاثنين 1 يناير 2018 ، بأن بلاده أكملت قوتها النووية في 2017 وأن على الولايات المتحدة معرفة أن ذلك أصبح واقعًا.

"شــــــوف تيفي"

صـــرح زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، اليوم الاثنين 1 يناير 2018 ، بأن بلاده أكملت قوتها النووية في 2017 وأن على الولايات المتحدة معرفة أن ذلك أصبح واقعًا.

وفي هذا السياق أضــــاف "جونغ أون" أن زر إطلاق السلاح النووي الكوري الشمالي أصبح جاهزًا على مكتبه، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه لن يقرر استخدام السلاح النووي إلا إذا تم تهديد الأمن القومي لبلاده، حسبما ذكرت وكالة أنباء "أ ف ب".

وكانت مجلة "نيوزويك" الأمريكية قد أفادت في وقت سابق بأن كوريا الشمالية وعدت العالم بمفاجأة في عام 2018، مشيرة إلى أنه رغم العقوبات الاقتصادية التي تفرضها أمريكا والعديد من دول العالم على بيونغ يانغ إلا أنها استطاعت أن تواصل برنامجها النووي وتجاربها الصاروخية.

هــــذا ولفتت المجلة إلى تقرير نشرته وكالة الأنباء الرسمية لكوريا الشمالية، ذكرت فيه أن بيونغ يانغ ستواصل تطوير أسلحتها، مشيرة إلى أنها الطريق الوحيد للاستقلال والعدالة.