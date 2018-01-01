إصابة مغربيين في انفجار هز إيطاليا ليلة رأس السنة الميلادية وهذه هي التفاصيل ﻿

أصيب أربعة أشخاص بجراح نتيجة انفجار قنبلة محلية الصنع وذلك ليلة رأس السنة الميلادية في تورينو بإيطاليا، بينهم مغربيان.

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أصيب أربعة أشخاص بجراح نتيجة انفجار قنبلة محلية الصنع وذلك ليلة رأس السنة الميلادية في تورينو بإيطاليا، بينهم مغربيان.

وحسب ماذكر موقع قناة روسيا اليوم نقلا عن صحيفة "لاستامبا" الايطالية، أن رجال الشرطة عثروا خلال التفتيش على ​12 عبوة ناسفة، وأخرى يدوية الصنع.

وحسب الصحيفة دائما، فإن الإنفجار حسب المعلومات المتوفرة وقع في إحدى ضواحي مدينة إيطاليا، كما أن العبوة كانت مخبأة في حاوية للقمامة.

وقد أسفر التفجير عن إصابة أربعة أشخاص، بينهم مغربيان وآخران إيطاليان، كما أن الانفجار أسفر عن بعض الخسائر المادية لأربع سيارات متوقفة بالمكان، وتحطم الزجاج في 30 مبنى سكني.

يذكر أن الشرطة لا تزال تحاول معرفة هوية واضع القنبلة، ومن قام بتحضير العبوات الناسفة.