 أول ظاهرة فلكية جديدة مع بداية سنة 2018 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الحمـــاق هــذا..بشــار الأســد يعيــن وزراء جــددا في سوريا | دولي

الحمـــاق هــذا..''بشــار الأســد'' يعيــن وزراء جــددا في سوريا

بالفيديو.. إندهاش كاظم الساهر من صوت سيف بو حمدان في the voice | بووز

بالفيديو.. إندهاش كاظم الساهر من صوت سيف بو حمدان في the voice

صادم وبالصورة..سلخها صاحبها وضرب ليها ولدها بمارتيل | حوادث و حقوق

صادم وبالصورة..سلخها صاحبها وضرب ليها ولدها بمارتيل

عاجل.. احتجاز مواطنة أمريكية وتعريضها للضرب والجرح العمديين بورزازات+تفاصيل جد صادمة | حوادث و حقوق

عاجل.. احتجاز مواطنة أمريكية وتعريضها للضرب والجرح العمديين بورزازات+تفاصيل جد صادمة

أحد المشجعين دخل أرضية الملعب للبحث عن رونالدينهو فلم يجده / شوفو المفاجأة في أخر الفيديو | بووز

أحد المشجعين دخل أرضية الملعب للبحث عن رونالدينهو فلم يجده / شوفو المفاجأة في أخر الفيديو

عاجل وجد مؤلم..فتاة نتاحرات وشعلات في راسها العافية بمريرت | حوادث و حقوق

عاجل وجد مؤلم..فتاة نتاحرات وشعلات في راسها العافية بمريرت

كمين محكم يسقط أحد أهم تجار المخدرات القوية بتطوان | حوادث و حقوق

كمين محكم يسقط أحد أهم تجار المخدرات القوية بتطوان

عاجل..مقتل شرطي وإصابة ثلاثة أشخاص في إيران | دولي

عاجل..مقتل شرطي وإصابة ثلاثة أشخاص في إيران

خبر غير سار للكماية والمدمنين على الشيشة: الزيادة في أسعار السجائر والمعسل في أول يوم من سنة 2018..وها الأسعار الجديدة | مجتمع

خبر غير سار للكماية والمدمنين على الشيشة: الزيادة في أسعار السجائر والمعسل في أول يوم من سنة

باي باي 2017.. مرحى 2018

أول ظاهرة فلكية جديدة مع بداية سنة 2018

بتاريــخ : 1 يناير 2018 / 14:21 أول ظاهرة فلكية جديدة مع بداية سنة 2018 | منوعات
أول ظاهرة فلكية جديدة مع بداية سنة 2018
يشهد سكان العالم اليوم الاثنين، أول ظاهرة فلكية نادرة، مع بداية العام الجديد 2018 ، وهي ظاهرة ''القمر العملاق''، حيث شهدت اليوم سماء بريطانيا هذه الظاهرة الفلكية النادرة، وهي اكتمال القمر أو ما يعرف

شوف تيفي:

يشهد سكان العالم اليوم الاثنين، أول ظاهرة فلكية نادرة، مع بداية العام الجديد 2018 ، وهي ظاهرة "القمر العملاق"، حيث شهدت اليوم سماء بريطانيا هذه الظاهرة الفلكية النادرة، وهي اكتمال القمر أو ما يعرف بظاهرة "قمر الذئب" بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


وبحسب ما نشرته وكالة "ناسا" الفضائية، فإن الأول من شهر يناير، يشهد ظهور ما يسمى بـ"القمر العملاق"، المعروف بأنه أكبر حجما وإضاءة. وأضافت أن "القمر العملاق" يعتبر الأكبر حجما، لأنه الأقرب إلى الأرض منذ عام 1948.

وأضافت الوكالة أن أفضل توقيت لمشاهدة "القمر العملاق" هو بعد ظهوره بشكل مباشر، عقب غروب الشمس، مع شرط أن تكون السماء صافية .

ووصف العلماء الظاهرة وقالوا إن القمر يظهر فيها ضخمًا وواضحًا في السماء فيبدو أنه أكبر من حجمه الطبيعي بنسبة 14%، وأوضح 30% من حالته الطبيعية.

وقالت وكالة ناسا إن هذه الظاهرة تحدث عندما تلتقي الأرض والشمس والقمر في خط واحد، أو في حالة اقتران كامل بشكل يجعل الأرض تحجب ضوء الشمس الذي ينعكس من القمر.

جدير بالذكر أن المرة الوحيدة التي ظهر فيها القمر مكتملًا بهذا الوضوح كانت في 3 دجنبر عام 2016، ونظرًا لاختلاف التوقيت فإن عدة مناطق في العالم ستشهد القمر المكتمل في 2 يناير، كما ستتكرر في آخر يوم من يناير الجاري.

وبحسب موقع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فإن هذا الحدث سيكون مرئيًا في غرب أمريكا الشمالية، مرورًا بالمحيط الهادي، إلى شرق آسيا، أي أنه لن يكون مرئيا، أو شديد الوضوح في عدة مناطق على سطح الأرض.

أما عن تسمية الظاهرة باسم " القمر الذئب "، فيرجع إلي القبائل الأمريكية الأصلية لأن في هذا الوقت من السنة ظهرت الذئاب خارج مخيماتهم وأخذت تعوي بشدة.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي قمر عملاق القمر الذئب ظاهرة فلكية بداية العام الجديد 2018

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

ليس حلما وإنما حقيقة ....ابتداء من اليوم الأول للسنة الجديدة: السماح بتعاطي الحشيش | منوعات

ليس حلما وإنما حقيقة ....ابتداء من اليوم الأول للسنة الجديدة: السماح بتعاطي الحشيش

سابقة..سيدة تعيش بدون قلب داخل جسدها..(تفاصيل مثيرة) | منوعات

سابقة..سيدة تعيش بدون قلب داخل جسدها..(تفاصيل مثيرة)

سيارة هتلر في مزاد في الولايات المتحدة | منوعات

سيارة هتلر في مزاد في الولايات المتحدة

فيديو جد مؤثر | مافراسوش مراضعين.. كايبغيها وبغى يتزوج بها وهي كاتموت عليه و لكن هربات عليه ..قصة غريبة | منوعات

فيديو جد مؤثر | مافراسوش مراضعين.. كايبغيها وبغى يتزوج بها وهي كاتموت عليه و لكن هربات عليه ..قصة غريبة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. تمويلات خارجية تورط بنكيران‎‎ | شوف الصحافة
منذ 3 ساعات

بالفيديو.. تمويلات خارجية تورط بنكيران‎‎

بالفيديو..بعد الزيادة في أسعار الكارو بالمغرب مع بداية السنة الجديدة : شوفو ردة فعل بعض المدمنين على التدخين | خارج البلاطو

بالفيديو..بعد الزيادة في أسعار الكارو بالمغرب مع بداية السنة الجديدة : شوفو ردة فعل بعض المدمنين على التدخين

بالفيديو..بعد الزيادة في أسعار الكارو بالمغرب مع بداية السنة الجديدة : شوفو ردة فعل بعض المدمنين على التدخين | خارج البلاطو

بالفيديو..بعد الزيادة في أسعار الكارو بالمغرب مع بداية السنة الجديدة : شوفو ردة فعل بعض المدمنين على التدخين

بالفيديو..في إطار هشتاغ نفرحو ولاد بلادنا:كاميرا قناة شوف تيفي تحضر لحظة احتفال أطفال متشردين بفاس بالبوناني | خارج البلاطو

بالفيديو..في إطار هشتاغ نفرحو ولاد بلادنا:''كاميرا قناة شوف تيفي تحضر لحظة احتفال أطفال متشردين بفاس بالبوناني''

﻿

آخر المستجدات

الحمـــاق هــذا..بشــار الأســد يعيــن وزراء جــددا في سوريا | دولي
منذ 11 دقيقة

الحمـــاق هــذا..''بشــار الأســد'' يعيــن وزراء جــددا في سوريا

بالفيديو.. إندهاش كاظم الساهر من صوت سيف بو حمدان في the voice | بووز

بالفيديو.. إندهاش كاظم الساهر من صوت سيف بو حمدان في the voice

صادم وبالصورة..سلخها صاحبها وضرب ليها ولدها بمارتيل | حوادث و حقوق

صادم وبالصورة..سلخها صاحبها وضرب ليها ولدها بمارتيل

عاجل.. احتجاز مواطنة أمريكية وتعريضها للضرب والجرح العمديين بورزازات+تفاصيل جد صادمة | حوادث و حقوق

عاجل.. احتجاز مواطنة أمريكية وتعريضها للضرب والجرح العمديين بورزازات+تفاصيل جد صادمة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.