أول ظاهرة فلكية جديدة مع بداية سنة 2018 ﻿

يشهد سكان العالم اليوم الاثنين، أول ظاهرة فلكية نادرة، مع بداية العام الجديد 2018 ، وهي ظاهرة ''القمر العملاق''، حيث شهدت اليوم سماء بريطانيا هذه الظاهرة الفلكية النادرة، وهي اكتمال القمر أو ما يعرف

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يشهد سكان العالم اليوم الاثنين، أول ظاهرة فلكية نادرة، مع بداية العام الجديد 2018 ، وهي ظاهرة "القمر العملاق"، حيث شهدت اليوم سماء بريطانيا هذه الظاهرة الفلكية النادرة، وهي اكتمال القمر أو ما يعرف بظاهرة "قمر الذئب" بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وبحسب ما نشرته وكالة "ناسا" الفضائية، فإن الأول من شهر يناير، يشهد ظهور ما يسمى بـ"القمر العملاق"، المعروف بأنه أكبر حجما وإضاءة. وأضافت أن "القمر العملاق" يعتبر الأكبر حجما، لأنه الأقرب إلى الأرض منذ عام 1948.

وأضافت الوكالة أن أفضل توقيت لمشاهدة "القمر العملاق" هو بعد ظهوره بشكل مباشر، عقب غروب الشمس، مع شرط أن تكون السماء صافية .

ووصف العلماء الظاهرة وقالوا إن القمر يظهر فيها ضخمًا وواضحًا في السماء فيبدو أنه أكبر من حجمه الطبيعي بنسبة 14%، وأوضح 30% من حالته الطبيعية.

وقالت وكالة ناسا إن هذه الظاهرة تحدث عندما تلتقي الأرض والشمس والقمر في خط واحد، أو في حالة اقتران كامل بشكل يجعل الأرض تحجب ضوء الشمس الذي ينعكس من القمر.

جدير بالذكر أن المرة الوحيدة التي ظهر فيها القمر مكتملًا بهذا الوضوح كانت في 3 دجنبر عام 2016، ونظرًا لاختلاف التوقيت فإن عدة مناطق في العالم ستشهد القمر المكتمل في 2 يناير، كما ستتكرر في آخر يوم من يناير الجاري.

وبحسب موقع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فإن هذا الحدث سيكون مرئيًا في غرب أمريكا الشمالية، مرورًا بالمحيط الهادي، إلى شرق آسيا، أي أنه لن يكون مرئيا، أو شديد الوضوح في عدة مناطق على سطح الأرض.

أما عن تسمية الظاهرة باسم " القمر الذئب "، فيرجع إلي القبائل الأمريكية الأصلية لأن في هذا الوقت من السنة ظهرت الذئاب خارج مخيماتهم وأخذت تعوي بشدة.