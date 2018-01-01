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عموتة يغادر كرسي احتياط الوداد لهذا السبب

بتاريــخ : 1 يناير 2018 / 14:16 عموتة يغادر كرسي احتياط الوداد لهذا السبب | سبور
عموتة يغادر كرسي احتياط الوداد لهذا السبب
بات من المفترض أن يغيب الحسين عموتة، مدرب فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، عن المباراة المؤجلة التي يحل فيها الفريق الأحمر ضيفا على نهضة بركان لحساب مؤجل الدورة السادسة من البطولة الاحترافية، بسبب

شوف تيفي


بات من المفترض أن يغيب الحسين عموتة، مدرب فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، عن المباراة المؤجلة التي يحل فيها الفريق الأحمر ضيفا على نهضة بركان لحساب مؤجل الدورة السادسة من البطولة الاحترافية، بسبب سفره إلى مدينة أكرا الغانية من أجل حضور حفل تتويج أبرز اللاعبين والمدربين والمنتخبات والأندية الأفريقية التي تنظمه الكاف.

وينتظر أن يتم خلال الحفل اختيار عموتة افضل مدرب في القارة الإفريقية خلال السنة الماضية بعد تتويجه رفقة الوداد بلقبي عصبة الأبطال الإفريقية والبطولة الاحترافية
وسيعوض عموتة في كرسي احتياط الوداد مساعده رشيد بنحمود بمساعدة من مراد فلاح المنظم اخيرا للطاقم التقني .

‫شوف تيفي

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عموتة الوداد سعيد الناصري شوف تيفي سبور

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