عموتة يغادر كرسي احتياط الوداد لها السبب ﻿

بات من المفترض أن يغيب الحسين عموتة، مدرب فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، عن المباراة المؤجلة التي يحل فيها الفريق الأحمر ضيفا على نهضة بركان لحساب مؤجل الدورة السادسة من البطولة الاحترافية، بسبب

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بات من المفترض أن يغيب الحسين عموتة، مدرب فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، عن المباراة المؤجلة التي يحل فيها الفريق الأحمر ضيفا على نهضة بركان لحساب مؤجل الدورة السادسة من البطولة الاحترافية، بسبب سفره إلى مدينة أكرا الغانية من أجل حضور حفل تتويج أبرز اللاعبين والمدربين والمنتخبات والأندية الأفريقية التي تنظمه الكاف.

وينتظر أن يتم خلال الحفل اختيار عموتة افضل مدرب في القارة الإفريقية خلال السنة الماضية بعد تتويجه رفقة الوداد بلقبي عصبة الأبطال الإفريقية والبطولة الاحترافية

وسيعوض عموتة في كرسي احتياط الوداد مساعده رشيد بنحمود بمساعدة من مراد فلاح المنظم اخيرا للطاقم التقني .