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ســـابقة ..''بـنكيران'' يطلـق أول ''مــاركة'' مغربية نــحو العــالمية

بتاريــخ : 1 يناير 2018 / 13:54 ســـابقة ..بـنكيران يطلـق أول مــاركة مغربية نــحو العــالمية | مجتمع
ســـابقة ..''بـنكيران'' يطلـق أول ''مــاركة'' مغربية نــحو العــالمية
فـــي سابقة من نوعـــها أطلــق ''مهدي بنكيران'' أول ''مــــاركة'' مغربية نحو العالمية وذلك بعد خمسة وأربعين سنة من التجربة الكبيرة لأسرته في عالم الخياطة والتي تعتبر المهنة الأولى لعائــلته منذ

''شـوف تيفـي''

 

فـــي سابقة من نوعـــها أطلــق ''مهدي بنكيران'' أول ''مــــاركة'' مغربية نحو العالمية وذلك بعد خمسة وأربعين سنة من التجربة الكبيرة لأسرته في عالم الخياطة والتي تعتبر المهنة الأولى لعائــلته منذ سنوات طوال من خلال تـراكم عدة تجارب في أوساط العاصمة العلمية للمملكة والتي تشهد بكفاءة الأسرة وإبـداعها في مجال الخـياطـة.

وأكـــد ''مهــدي بنكيران'' فـي مكـالمة هاتـفية خـص بها ''شوف تيفي'' أنه يعمل جاهدا على إخراج بعض المنتوجات الـمغربية التي تعتبر من المنتوجات الخاصة، وصرح قائلا: ''منذ خمسة وأربعين سنة والأم ديالي خياطة كبيرة ومعروفة وأنا حاولت نطور الفكرة أكثر حتى يكون اشعاع على الزي التقليدي ويتحول الى عصري في ذات الوقت...''

وأضــاف قائــلا: ''أنــا عشـت في عالم الخياطة منذ سنوات من الأيام اللي كنت مستقر في فاس إلى الرباط وكان الحلم ديالي هو أنني نعطي في مجال الخياطة، والفكرة منذ سنتين وأنا كــنشتغل عليها في الخفاء '' وأردف أن الأعمال والمنتوجات التي يشتغل عليها ستخدم داخل المغرب لأجل عرضها خارج أرض الوطن عبر العديد من المدن العالمية '' فرصة نعطيو القيمة للمنتوج المغربي والقيمة للحرفي المغربي باش يشعر أنه كيدير شي حاجة عليها الاقبال في دول العالم ''.

وجدير بالذكر أن الافتتاح كان ساعات قبل بداية العام الميلادي الجديد ليلة أمس في ''موناكو'' ..على أمل أنه سيكون افتتاح متجر آخر خلال الأيام القليلة المقبلة بـ''دبي'' لينتقل بعد ذلك إلى العاصمة السياسية المغربية ''الربـاط'' كما أنه سيشغل الى جانبه المنتج العالمي ''ريدوان'' وسيكون الشخص المركزي في التواصل مع العديد من الفنانين ، علما أن الأثمنة ليست في مستطاع الجميع ولكن تبقى الفئة المستهدفة قادرة لأجل التوافد على المركز التجاري الذي يحمل إسم ''مهدي بنكيران''.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي مهدي بنكيران متجر عالمية الفن

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