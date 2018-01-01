بالوثائق والأرقام: حكومة العثماني ترفع من ثمن أسعار التبغ ومعسل ''الشيشة'' ﻿

قررت حكومة العثماني وفق ما ورد في الجريدة الرسمية الزيادة في أسعار بعض أنواع التبغ ابتداء من اليوم الإثنين، قرار صادق عليه لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة

شوف تيفي:

قررت حكومة العثماني وفق ما ورد في الجريدة الرسمية الزيادة في أسعار بعض أنواع التبغ ابتداء من اليوم الإثنين، قرار صادق عليه لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، وذلك بعد رفع الضريبة المفروضة على استيراد بعض أنواع السجائر خاصة التبغ الأسود والأصفر.

ووفق المرسوم الوارد في عدد الجريدة الرسمية الصادر نهاية الأسبوع ، صادق الداودي على الأسعار الجديدة لبيع منتوجات التبغ المصنع، حيث سيدخل هذا القرار حيز تنفيذه بدء من اليوم فاتح يناير 2018.

يذكر أن القرار جاء بعد استطلاع رأي اللجنة المكلفة بالمصادقة على أسعار بيع التبغ، المصنع للعموم، ألحق 47 نوعا بما فيها 9 أنواع من ''المعسل'' بلائحة منتجات التبغ الموجه للعموم، وحذف 15 نوعا، لتتضمن اللائحة المصادق عليها الأسعار الجديدة لـ 66 نوعا من التبغ والمعسل.

وتتوزع تلك الأنواع إلى 10 أنواع من السجائر السمراء، ومنها 52 من نوع ''السيكار''، و9 أنواع من ''المعسل'' الذي يستعمل في تدخين ''الشيشة''.