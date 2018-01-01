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حصري وبالفيديو.. هذا هو المكان اللي قتل فيه دركي الزوجة ديالو بالفقيه بنصالح وتفاصيل تظهر لأول مرة

بتاريــخ : 1 يناير 2018 / 13:45 حصري وبالفيديو.. هذا هو المكان اللي قتل فيه دركي الزوجة ديالو بالفقيه بنصالح وتفاصيل تظهر لأول مرة | حوادث و حقوق
حصري وبالفيديو.. هذا هو المكان اللي قتل فيه دركي الزوجة ديالو بالفقيه بنصالح وتفاصيل تظهر لأول مرة
التقطت كاميرا قناة ''شوف تيفي'' صورا من خارج المنزل الذي شهد جريمة جد بشعة، بطلها دركي أقدم على إفراغ مسدسه الوظيفي داخل جسد زوجته الشابة بمنطقة ولاد زيدوح بالفقيه بنصالح.

"شوف تيفي"

 

التقطت كاميرا قناة "شوف تيفي" صورا من خارج المنزل الذي شهد جريمة جد بشعة، بطلها دركي أقدم على إفراغ مسدسه الوظيفي داخل جسد زوجته الشابة بمنطقة ولاد زيدوح بالفقيه بنصالح.

وأكد مصدر "شوف تيفي" في كشفه عن معطيات جديدة بخصوص الجريمة أن الدركي يوم الجريمة، أخذ طفلته إلى والدتها، وعاد إلى منزله ودخل في نقاش حاد مع زوجته وهو في حالة غير طبيعية، قبل أن يعمد إلى إطلاق النار عليها بواسطة سلاحه الوظيفي، حيث استقرت إحدى الرصاصات على مستوى رأسها.

وأشار ذات المصدر أن علاقة حب جمعت بين الدركي وزوجته القتيلة قبل زواجهما، مبرزا بأن أسباب الجريمة وإلى حدود الساعة ما تزال مجهولة.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الطفلة الدركي الفقيه بنصالح

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