صور الأيقونة عهد التميمي في محطات حافلات عواصم أوروبا تغضب ''تل أبيب'' ﻿

تداولت عدد من منصات التواصل الاجتماعي صباح اليوم صور الإيقونة الفلسطينية عهد التميمي التي اعتقلتها إسرائيل قبل أسبوعين، وهي على ملصقات محطات الحافلات في عدد من عواصم أوروبا، الأمر الذي أغضب

شوف تيفي:

تداولت عدد من منصات التواصل الاجتماعي صباح اليوم صور الإيقونة الفلسطينية عهد التميمي التي اعتقلتها إسرائيل قبل أسبوعين، وهي على ملصقات محطات الحافلات في عدد من عواصم أوروبا، الأمر الذي أغضب تل-أبيب وجعلها تتحرك للمطالبة بإزالتها.

وذكرت مواقع التواصل الاجتماعي أن ''بعضاً من الملصقات والصور تضمنت مطالبات بالإفراج عن الفتاة عهد التميمي التي تعتزم إسرائيل محاكمتها بتهمة الدفاع عن نفسها ضد اثنين من العسكريين الإسرائيليين''.

وكشف التلفزيون الإسرائيلي في تقرير له، أن ''عددا من الجماعات المؤيدة لإسرائيل في أوروبا وبريطانيا، طالبت البلديات التي وضعت هذه الملصقات والصور بإزالتها فوراً، لأنها من وجهة نظرهم تدعم الفتاة الفلسطينية عهد التميمي التي بادرت، على حد زعمهم، بالاعتداء على الإسرائيليين''.