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بصمة رونار حاضرة مع المنتخب المحلي رفقة السلامي

بتاريــخ : 1 يناير 2018 / 13:30 بصمة رونار حاضرة مع المنتخب المحلي رفقة السلامي | سبور
بصمة رونار حاضرة مع المنتخب المحلي رفقة السلامي
يرافق هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، لاعبي المنتخب المحلي خلال معسكرهم الإعدادي الذي انطلق يومه الإثنين، استعدادا لنهائيات بطولة أمم أفريقيا للمحليين، المقرر إقامتها في


" شوف سبور "

 

يرافق هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، لاعبي المنتخب المحلي خلال معسكرهم الإعدادي الذي انطلق يومه الإثنين، استعدادا لنهائيات بطولة أمم أفريقيا للمحليين، المقرر إقامتها في المغرب بعد أسبوعين من الآن.

وأفادت مصادر عليمة، أن المدرب الفرنسي سيكون حاضرا لتحفيز اللاعبين ودعمهم لتحقيق نتائج جيدة في المنافسة الإفريقية، إضافة إلى اختيار البعض منهم للمشاركة في المباراتين الوديتين استعدادا لكأس العالم 2018 أمام منتخب أوزباكستان وصربيا.

وقرر المدرب جمال السلامي الإقامة بالعاصمة الرباط طيلة النهائيات رغم أن المنتخب المحلي سيخوض كافة مبارياته على أرضية ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.



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شوف سبور المغرب المنتخب المغربي هيرفي رونار

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