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إحباط محاولة تهريب نصف طن من الحشيش المخدر إلى السعودية

بتاريــخ : 1 يناير 2018 / 13:29 إحباط محاولة تهريب نصف طن من الحشيش المخدر إلى السعودية | حوادث و حقوق
إحباط محاولة تهريب نصف طن من الحشيش المخدر إلى السعودية
أحبط حرس الحدود السعودي بمنطقتي جازان ونجران خلال 15 يوما، أكبر عدد من محاولات لتهريب كميات كبيرة من مادة الحشيش المخدر.

شوف تيفي:

أحبط حرس الحدود السعودي بمنطقتي جازان ونجران خلال 15 يوما، أكبر عدد من محاولات لتهريب كميات كبيرة من مادة الحشيش المخدر.

وفي تصريح رسمي أكد المتحدث الرسمي باسم الحرس، أمس الأحد، أنه تم رصد عدة محاولات لتهريب المواد المخدرة لحدود المملكة، بمنطقتي جازان ونجران، مما حتم التعامل مع الأمر بما يقتضيه الموقف.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية حسب ما نشره موقع روسيا اليوم"، أنه تم القبض على 9 سعوديين و 13 إثيوبيا، و7 يمنيين وصومالي واحد، إضافة إلى ضبط حوالي 536 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر، و تم إحالة المضبوطات والأشخاص إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية.

 

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شوف تيفي الحشيش المخدر السعودية نجران القانوني

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