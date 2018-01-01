 إدارة التامك تنفي رواية الوفيات داخل السجون بسبب الإهمال الطبي ﻿
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إدارة التامك تنفي رواية الوفيات داخل السجون بسبب الإهمال الطبي

بتاريــخ : 1 يناير 2018 / 13:22 إدارة التامك تنفي رواية الوفيات داخل السجون بسبب الإهمال الطبي | مجتمع
إدارة التامك تنفي رواية الوفيات داخل السجون بسبب الإهمال الطبي
نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ما تم تداوله عن ارتفاع عدد الوفيات داخل المؤسسات السجنية نتيجة الإهمال الطبي، واعتبرته مجرد ''إدعاءات وإشاعات'' مؤكدة أن الإدارة ''حريصة كل الحرص

شوف تيفي:

نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ما تم تداوله عن ارتفاع عدد الوفيات داخل المؤسسات السجنية نتيجة الإهمال الطبي، واعتبرته مجرد "إدعاءات وإشاعات" مؤكدة أن الإدارة "حريصة كل الحرص على التتبع الصحي لكل النزلاء الذين يعانون من مشاكل صحية".

وأضافت المندوبية في بلاغها "حين تنشر بلاغات حول وفاة نزلاء بالمؤسسات السجنية، فإنها تقوم بذلك وعيا منها بضرورة بناء علاقة تواصلية شفافة مع الرأي العام، وتتفاعل إضافة إلى ذلك بكل إيجابية مع الإعلام الجاد المهتم بقضايا قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج".

وذكرت نفس المصادر أن عدد الوفيات داخل المؤسسات السجنية بلغ خلال سنة 2017 "وفاتين لكل ألف سجين، وهو معدل أقل بكثير من المعدل المسجل خارج المؤسسات السجنية والذي بلغ خلال السنة الجارية 5.6 وفاة لكل ألف نسمة".

إدارة التامك أكدت أنها "تظل حريصة على الرفع من جودة الخدمات الطبية المقدمة لنزلاء المؤسسات السجنية، وكذا على الرفع من نسبة التأطير الطبي سواء عبر التوظيف المباشر أو عبر التعاقد مع أطباء مختصين، وذلك في حدود الإمكانيات المتاحة لها وبالتنسيق مع قطاع الصحة العمومية".

 

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التامك المندوبية السجنية مشاكل صحية

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