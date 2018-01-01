خبر سار للمنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018 ﻿

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم ''فيفا'' عن رفع قيمة المكافآت المخصصة لجميع المنتخبات الوطنية المشاركة في مسابقة كأس العالم، المزمع إقامتها العام المقبل في روسيا.

" شوف سبور"

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن رفع قيمة المكافآت المخصصة لجميع المنتخبات الوطنية المشاركة في مسابقة كأس العالم، المزمع إقامتها العام المقبل في روسيا.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية أن المنتخبات المشاركة في كأس العالم سيحصلون على مبلغ 400 مليون دولار، بزيادة 12% عن مكافأة المشاركة في كأس العالم السابقة 2014، والتي كانت 358 مليون دولار.

وحسب ذات المصدر، فإن كل منتخب سيتوصل بـ 1.5 مليون دولار، لتغطية مصاريف الإعداد، وستدفع قبل المسابقة، ما يعني أن كل منتخب، سيضمن الحصول على 9.5 مليون دولار، كحد أدنى، لمجرد المشاركة في المونديال.

وحصل منتخب ألمانيا بطل كأس العالم الماضي على 35 مليون دولار، والأرجنتين صاحب المركز الثاني 25 مليون دولار، فيما حصلت المنتخبات التي لم تتخط مرحلة الدور الأول على 8 ملايين فقط.