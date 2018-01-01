توقيف مغربية في إسبانيا بتهمة جريمة الاتجار بالبشر والدعارة ﻿

تمكنت عناصر الشرطة الإسبانية من اعتقال مهاجرة مغربية بتهمة ''ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي''، بعدما أرغمت امرأة أخرى حامل على ممارسة الدعارة داخل شقة معدة لهذا الغرض.

شوف تيفي:

تمكنت عناصر الشرطة الإسبانية من اعتقال مهاجرة مغربية بتهمة "ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي"، بعدما أرغمت امرأة أخرى حامل على ممارسة الدعارة داخل شقة معدة لهذا الغرض.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية "ABC" أن الموقوفة تبلغ من العمر 33 عاما، وتدير شقة مخصصة لممارسة الدعارة بمدينة تورتوسا شمال إسبانيا، مشيرة إلى أن "الضحية وصلت إلى إسبانيا قبل بضعة أشهر بغية الاشتغال مؤقتا في حقول جني الفواكه، قبل أن تقرر التوقف عن العمل بسبب حملها".

نفس الصحيفة أوردت أن المشتكية قررت الذهاب للعيش مع مواطنة مغربية، كونها لا تملك ما يكفي من المال لضمان عيشها، مضيفة أنها وجدت نفسها مجبرة على العمل عاهرة تحت وطأة التهديد والإكراه، مع إلزامها بتسليم جميع الأموال التي تحصل عليها من الزبائن.

وأبرزت الصحيفة أن "الضحية أجبرت على مغادرة الشقة عندما رفضت الاستمرار في ممارسة الجنس مع الزبائن"، فقامت بتقديم شكاية في الموضوع لدى السلطات الأمنية، التي سارعت إلى اعتقال المشتكى بها ووضعها تحت الحراسة النظرية، في انتظار استكمال البحث الجاري بهذا الخصوص.