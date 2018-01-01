أول فيديو للفنان أحمد شوقي بعد الفضيحة الجنسية..شوفو شنو قال ﻿

بعد أيام قليلة من تفجر فضيحة علاقته الجنسية مع فتاة تنتمي لأسرة غنية، نشر الفنان أحمد شوقي أول فيديو له على صفحته بالفيسبوك، وجه من خلالها التهاني والتبريك لجمهوره بمناسبة حلول السنة الجديدة.

"شوف تيفي"

بعد أيام قليلة من تفجر فضيحة علاقته الجنسية مع فتاة تنتمي لأسرة غنية، نشر الفنان أحمد شوقي أول فيديو له على صفحته بالفيسبوك، وجه من خلالها التهاني والتبريك لجمهوره بمناسبة حلول السنة الجديدة.

ومباشرة بعد نشر أحمد شوقي للفيديو، تداولته العديد من الصفحات الفيسبوكية، ما جعل آلاف النشطاء يتفاعلون معه بكثافة، حيث استغل العديد منهم الفرصة لتوجيه انتقادات لاذعة له، معبرين عن صدمتهم الكبيرة من العلاقة التي جمعت أحمد شوقي بالفتاة بالرغم من أنه متزوج وله أطفال.

ومن جهة أخرى أشار آخرون إلى أن مستوى أغانيه الجديدة ضعيف جدا، مؤكدين بأن توقف التعاون بينه وبين "ريدوان" كان سببا في تراجع مستواه الفني.



