حريق مهول يلتهم 1400 سيارة عشية رأس السنة ﻿

اندلع حريقً مهول ليلة رأس السنة بموقف سيارات متعدد الطوابق في مدينة ليفربول الإنجليزية مخلفًا نحو 1400 سيارة مدمرة، ودفع الكثيرين لمغادرة بيوتهم.

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اندلع حريقً مهول ليلة رأس السنة بموقف سيارات متعدد الطوابق في مدينة ليفربول الإنجليزية مخلفًا نحو 1400 سيارة مدمرة، ودفع الكثيرين لمغادرة بيوتهم.

وقالت خدمة إخماد الحرائق والإنقاذ إن النيران اشتعلت بموقف قريب من ملعب "ليفربول إيكو أرينا"، ووصفته بأنه أسوأ ما تعاملت معه على الإطلاق.

فيما أوضح بيان للشرطة المحلية، أن حريقًا شب في إحدى السيارات ثم انتقل إلى المركبات المجاورة كان السبب وراء انتشار رقعة النيران سريعًا، موضحة أنها أجلت الشقق المجاورة بسبب كثافة الدخان.

وتطلب الحادث 21 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق في جهود امتدت خلال ساعات الليل بالتزامن مع احتفالات العام الجديد، فيما يحاول رجال الإنقاذ بمعاونة المختصين قياس خطر انهيار المبنى.