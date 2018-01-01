صدمة ليلة البوناني ... وفاة رجل أمن مباشرة بعد ترقيته إلى منصب عميد شرطة بمراكش ﻿

كـــشفت مصادر محلية بمراكش أن رجل أمن كان يسمى قيد حياته مصطفى البهلولي قد وافته المنية يوم أمس الأحد 31 دجنبر، بعد يوم واحد فقط من ترقيته ألى منصب عميد شرطة.

"شـــوف تيفي"

كـــشفت مصادر محلية بمراكش أن رجل أمن كان يسمى قيد حياته مصطفى البهلولي قد وافته المنية يوم أمس الأحد 31 دجنبر، بعد يوم واحد فقط من ترقيته ألى منصب عميد شرطة.

حيث عاش الراحل لحظات من الفرحة بعد توصله بخبر ترقيته وهو المشهود له بالالتزام المهني والعمل الجاد والأخلاق الحسنة بين زملائه بالدائرة الأمنية 17 بأبواب مراكش.

وكان الراحل ينتظر بفارغ الصبر ترقيته إلى عميد شرطة بيد أن القدر لم يسعفه حتى الانتشاء بهذا الحدث الجميل رفقة أفراد أسرته العائلية والمهنية حيث فارق الحياة بمنزله بعد عودته من أدائه واجبه الوطني بالدائرة الأمنية 17 بالضبط، حسب ما أوردته "مراكش الآن" .

هــذا وقد تم تشييع جثمان الراحل إلى مثواه الأخير بمقبرة دوار العسكر القديم بتراب مقاطعة المنارة.