 صدمة ليلة البوناني ... وفاة رجل أمن مباشرة بعد ترقيته إلى منصب عميد شرطة بمراكش ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

توقيف مغربية في إسبانيا بتهمة جريمة الاتجار بالبشر والدعارة | حوادث و حقوق

توقيف مغربية في إسبانيا بتهمة جريمة الاتجار بالبشر والدعارة

عاجل.. نايضة بضواحي البيضاء: شاب باغي ينتاحر في أول يوم من السنة الجديدة | حوادث و حقوق

عاجل.. نايضة بضواحي البيضاء: شاب باغي ينتاحر في أول يوم من السنة الجديدة

عاجل وبالفيديو.. حريق داخل مجموعة من المراكب السياحية بميناء المضيق | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو.. حريق داخل مجموعة من المراكب السياحية بميناء المضيق

عاجل.. في أول يوم من السنة الجديدة: الموت يفجع الفنانة سعيدة فكري | صحافة

عاجل.. في أول يوم من السنة الجديدة: الموت يفجع الفنانة سعيدة فكري

أول فيديو للفنان أحمد شوقي بعد الفضيحة الجنسية..شوفو شنو قال | ثقافة و فنون

أول فيديو للفنان أحمد شوقي بعد الفضيحة الجنسية..شوفو شنو قال

حريق مهول يلتهم 1400 سيارة عشية رأس السنة | حوادث و حقوق

حريق مهول يلتهم 1400 سيارة عشية رأس السنة

صدمة ليلة البوناني ... وفاة رجل أمن مباشرة بعد ترقيته إلى منصب عميد شرطة بمراكش | مجتمع

صدمة ليلة البوناني ... وفاة رجل أمن مباشرة بعد ترقيته إلى منصب عميد شرطة بمراكش

سابقة..سيدة تعيش بدون قلب داخل جسدها..(تفاصيل مثيرة) | منوعات

سابقة..سيدة تعيش بدون قلب داخل جسدها..(تفاصيل مثيرة)

ساعات قبل البوناني..العثور على مغني مصري جثة هامدة بمراكش وهاشنو دارو البوليس | حوادث و حقوق

ساعات قبل البوناني..العثور على مغني مصري جثة هامدة بمراكش وهاشنو دارو البوليس

باي باي 2017.. مرحى 2018

صدمة ليلة البوناني ... وفاة رجل أمن مباشرة بعد ترقيته إلى منصب عميد شرطة بمراكش

بتاريــخ : 1 يناير 2018 / 10:19 صدمة ليلة البوناني ... وفاة رجل أمن مباشرة بعد ترقيته إلى منصب عميد شرطة بمراكش | مجتمع
صدمة ليلة البوناني ... وفاة رجل أمن مباشرة بعد ترقيته إلى منصب عميد شرطة بمراكش
كـــشفت مصادر محلية بمراكش أن رجل أمن كان يسمى قيد حياته مصطفى البهلولي قد وافته المنية يوم أمس الأحد 31 دجنبر، بعد يوم واحد فقط من ترقيته ألى منصب عميد شرطة.

"شـــوف تيفي"

كـــشفت مصادر محلية بمراكش أن رجل أمن كان يسمى قيد حياته مصطفى البهلولي قد وافته المنية يوم أمس الأحد 31 دجنبر، بعد يوم واحد فقط من ترقيته ألى منصب عميد شرطة.

حيث عاش الراحل لحظات من الفرحة بعد توصله بخبر ترقيته وهو المشهود له بالالتزام المهني والعمل الجاد والأخلاق الحسنة بين زملائه بالدائرة الأمنية 17 بأبواب مراكش.

وكان الراحل ينتظر بفارغ الصبر ترقيته إلى عميد شرطة بيد أن القدر لم يسعفه حتى الانتشاء بهذا الحدث الجميل رفقة أفراد أسرته العائلية والمهنية حيث فارق الحياة بمنزله بعد عودته من أدائه واجبه الوطني بالدائرة الأمنية 17 بالضبط، حسب ما أوردته "مراكش الآن" .

هــذا وقد تم تشييع جثمان الراحل إلى مثواه الأخير بمقبرة دوار العسكر القديم بتراب مقاطعة المنارة.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي رجل الشرطة وفاة مراكش عميد

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

هكذا تستعد جوهرة سوس مدينة أكادير لاحتفالات رأس السنة الميلادية | مجتمع

هكذا تستعد جوهرة سوس مدينة أكادير لاحتفالات رأس السنة الميلادية

بالصور.. بعد عام واحد من الفاجعة: هذا جديد التوأم المغربي نسمة ونسيمة ضحيتا الهجوم الدموي على ملهى ليلي بإسطنبول | مجتمع

بالصور.. بعد عام واحد من الفاجعة: هذا جديد التوأم المغربي نسمة ونسيمة ضحيتا الهجوم الدموي على ملهى ليلي بإسطنبول

مُـــثير وبالــصور..أول ظهور لشيخ الزاوية الكركرية بعد الضجة الإعلامية على زاويته المغربية بــلباس غير مزركش | مجتمع

مُـــثير وبالــصور..أول ظهور لشيخ الزاوية الكركرية بعد الضجة الإعلامية على زاويته المغربية بــلباس غير مزركش

عاجـــــــل : تزامنا مع احتفالات ليلة رأس السنة.. الواتساب ماخدامش فالمغرب | مجتمع

عاجـــــــل : تزامنا مع احتفالات ليلة رأس السنة.. الواتساب ماخدامش فالمغرب

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أهم التدخلات الأمنية ليلة البوناني بفاس/اعتقالات/ أسلحة بيضاء/الشراب | خارج البلاطو
منذ 4 دقائق

أهم التدخلات الأمنية ليلة البوناني بفاس/اعتقالات/ أسلحة بيضاء/الشراب

بالفيديو..بعيدا عن الاعتقالات..شباب مغاربة خارجين يحتافلو بالبوناني و لكن بشروط | بــووز

بالفيديو..بعيدا عن الاعتقالات..شباب مغاربة خارجين يحتافلو بالبوناني و لكن بشروط

مظلموهُمش..دارو علاش فالبوناني و لقاو رجال الحموشي موجودين..اعتقالات/مضاربات/سكر/ليلة بيضاء بالدارالبيضاء في رأس السنة | خارج البلاطو

مظلموهُمش..دارو علاش فالبوناني و لقاو رجال الحموشي موجودين..اعتقالات/مضاربات/سكر/ليلة بيضاء بالدارالبيضاء في رأس السنة

بالفيديو..مراكشية محيحة فوسط الصطافيط ليلة البوناني و كاتقوليهم خويا بغا يتكرفص عليا | خارج البلاطو

بالفيديو..مراكشية محيحة فوسط الصطافيط ليلة البوناني و كاتقوليهم خويا بغا يتكرفص عليا

﻿

آخر المستجدات

توقيف مغربية في إسبانيا بتهمة جريمة الاتجار بالبشر والدعارة | حوادث و حقوق
منذ 1 دقيقة

توقيف مغربية في إسبانيا بتهمة جريمة الاتجار بالبشر والدعارة

عاجل.. نايضة بضواحي البيضاء: شاب باغي ينتاحر في أول يوم من السنة الجديدة | حوادث و حقوق

عاجل.. نايضة بضواحي البيضاء: شاب باغي ينتاحر في أول يوم من السنة الجديدة

عاجل وبالفيديو.. حريق داخل مجموعة من المراكب السياحية بميناء المضيق | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو.. حريق داخل مجموعة من المراكب السياحية بميناء المضيق

عاجل.. في أول يوم من السنة الجديدة: الموت يفجع الفنانة سعيدة فكري | صحافة

عاجل.. في أول يوم من السنة الجديدة: الموت يفجع الفنانة سعيدة فكري

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.