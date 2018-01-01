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ساعات قبل البوناني..العثور على مغني مصري جثة هامدة بمراكش وهاشنو دارو البوليس

بتاريــخ : 1 يناير 2018 / 08:25 ساعات قبل البوناني..العثور على مغني مصري جثة هامدة بمراكش وهاشنو دارو البوليس | حوادث و حقوق
ساعات قبل البوناني..العثور على مغني مصري جثة هامدة بمراكش وهاشنو دارو البوليس
عثرت المصالح الأمنية بمدينة مراكش ساعات قبل حلول السنة الجديدة، بالضبظ في الساعات الأولى من يومه الإثنين على مغني مصري جثة هامدة داخل شقة بحي المسيرة بالمنارة.

شـــوف تيفي:

عثرت المصالح الأمنية بمدينة مراكش ساعات قبل حلول السنة الجديدة، بالضبظ في الساعات الأولى من يومه الإثنين على مغني مصري جثة هامدة داخل شقة بحي المسيرة بالمنارة.

و أفاد الموقع الجهوي "مراكش الآن" أن الهالك البالغ من العمر 69 سنة – كان يستعد للاحتفال بعمله حيث يغني بالملهى الليلي "رمسيس" بحي جليز قبل أن تفاجئه أزمة قلبية حادة فارق على إثرها الحياة.

و فور علمها، حلت بعين المكان عناصر الدائرة الأمنية الثامنة رفقة عناصر الشرطة العلمية والتقنية وعناصر الشرطة القضائية حيث فتحت تحقيقا في ظروف وملابسات الوفاة الغامضة.

هذا و قد تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بباب دكالة قصد اخضاعها للتشريح الطبي بناء على تعليمات النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش.

‫شوف تيفي

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