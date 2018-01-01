ساعات قبل البوناني..العثور على مغني مصري جثة هامدة بمراكش وهاشنو دارو البوليس ﻿

عثرت المصالح الأمنية بمدينة مراكش ساعات قبل حلول السنة الجديدة، بالضبظ في الساعات الأولى من يومه الإثنين على مغني مصري جثة هامدة داخل شقة بحي المسيرة بالمنارة.

شـــوف تيفي:

عثرت المصالح الأمنية بمدينة مراكش ساعات قبل حلول السنة الجديدة، بالضبظ في الساعات الأولى من يومه الإثنين على مغني مصري جثة هامدة داخل شقة بحي المسيرة بالمنارة.

و أفاد الموقع الجهوي "مراكش الآن" أن الهالك البالغ من العمر 69 سنة – كان يستعد للاحتفال بعمله حيث يغني بالملهى الليلي "رمسيس" بحي جليز قبل أن تفاجئه أزمة قلبية حادة فارق على إثرها الحياة.

و فور علمها، حلت بعين المكان عناصر الدائرة الأمنية الثامنة رفقة عناصر الشرطة العلمية والتقنية وعناصر الشرطة القضائية حيث فتحت تحقيقا في ظروف وملابسات الوفاة الغامضة.

هذا و قد تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بباب دكالة قصد اخضاعها للتشريح الطبي بناء على تعليمات النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش.