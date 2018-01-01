ســابقة..السعودية ترفع أسعار البنزين ﻿

ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المملكة سترفع الأسعار المحلية للبنزين غدا الاثنين.

شـــوف تيفي:

ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المملكة سترفع الأسعار المحلية للبنزين غدا الاثنين.

وتتزامن المبادرة، التي تهدف إلى زيادة كفاءة استخدام الطاقة، مع خطة إصلاح طموحة لتعزيز مصادر الإيرادات.

وقالت الوكالة إن بنزين 91 سيباع بسعر 1.37 ريال للتر بزيادة عن سعره السابق الذي كان يبلغ 0.75 ريال في حين سيباع بنزين 95 بسعر 2.04 ريال للتر بارتفاع عن سعره السابق الذي كان يبلغ 0.90 ريال.

وسيظل سعر الديزل للشاحنات دون تغيير.

وسوف تبطئ المملكة خططها لإلغاء الدعم على سلسلة واسعة من منتجات الطاقة وفق خطة مالية جديدة طويلة الأمد في ميزانية المملكة لعام 2018 والتي صدرت الشهر الماضي.

كان العاهل السعودي الملك سلمان أعلن رسميا يوم 20 دجنبر أن الموعد المستهدف للقضاء على عجز الميزانية جرى تأجيله إلى عام 2023 من الموعد الأصلي وهو 2020 من أجل تقليل الضغط على النمو الاقتصادي.