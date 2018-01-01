 شاهد بالفيديو كيف تسببت العاصفة القطبية بتجمد شلالات ''نياغرا'' الساحرة ﻿
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شاهد بالفيديو كيف تسببت العاصفة القطبية بتجمد شلالات ''نياغرا'' الساحرة

بتاريــخ : 1 يناير 2018 / 01:32 شاهد بالفيديو كيف تسببت العاصفة القطبية بتجمد شلالات نياغرا الساحرة | دولي
شاهد بالفيديو كيف تسببت العاصفة القطبية بتجمد شلالات ''نياغرا'' الساحرة
تسببت موجة الطقس البارد التي تضرب القارة الأمريكية إلى تجمد شلالات نياغرا الواقعة على الحدود الكندية الأمريكية، وجذبت مناظر تجمد الشلالات التي تعد من أكبر المواقع الطبيعية السياحية في العالم

شوف تيفي:

 

تسببت موجة الطقس البارد التي تضرب القارة الأمريكية إلى تجمد شلالات نياغرا الواقعة على الحدود الكندية الأمريكية، وجذبت مناظر تجمد الشلالات التي تعد من أكبر المواقع الطبيعية السياحية في العالم الكثير من الزوار والمصورين، حيث انخفضت درجات الحرارة إلى 27 درجة تحت الصفر، كما أعلنت عنه السلطات في البلاد، ومن المنتظر أن تستمر إلى غاية الأسبوع المقبل.

وحسب ما أفاد به موقع قناة ''أورونيوز'' الإخبارية فإن العاصفة القطبية التي تجتاح القارة الأمريكية حولت المنطقة المحيطة بشلالات نياغرا إلى قصر بلوري، ومع ذلك، لا يزال من الممكن رؤية بعض المياه المتدفقة فوق حافة الشلالات كم هو في المقطع المرفق بالنص.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي شلالات نياغرا العاصفة القطبية القارة الأمريكية

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