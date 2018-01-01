بالصورة.. ياميق يوجه رسالة مؤثرة في حق عصام الراقي ﻿

وجه جواد ياميق مدافع فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الأحد، رسالة مؤثرة للاعب عصام الراقي بعدما قرر الرحيل عن القلعة الخضراء بسبب خلافاته مع المدرب غاريدو والمكتب المسير للنادي.

''شوف سبور'' : رشيد محمودي





وجه جواد ياميق مدافع فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الأحد، رسالة مؤثرة للاعب عصام الراقي بعدما قرر الرحيل عن القلعة الخضراء بسبب خلافاته مع المدرب غاريدو والمكتب المسير للنادي.



وقال جواد ياميق عبر صفحته الرسمية '' إنستغرام'' :'' يشرفني أنني كنت زميلا لك في الفريق، ويشرفني أنني شاركتك أهم لحظات مشواري الكروي، الذي كان ناجحا، ويشرفني أنني اشتغلت مع محترف مثلك..شكرا عصام الراقي..''.



وودع الراقي جمهور الرجاوي عبر تدوينته في فيسبوك، مؤكدا أنه سيظل وفيا لحب الرجاء رغم المشاكل والمعاناة التي واجهها بسبب سعيد حسبان الذي اتهمه بتحريض اللاعبين لمقاطعة الحصص التدريبية.