هكذا تستعد جوهرة سوس مدينة أكادير لاحتفالات رأس السنة الميلادية ﻿

تماشيا مع احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة قرر المجلس الجهوي للسياحة لأكادير ـ سوس ماسة، بمناسبة تنظيم مجموعة من الأنشطة الترفيهية في فضاءات مختلفة بمدينة أكادير، وذلك بشراكة مع ولاية ومجلس

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تماشيا مع احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة قرر المجلس الجهوي للسياحة لأكادير ـ سوس ماسة، بمناسبة تنظيم مجموعة من الأنشطة الترفيهية في فضاءات مختلفة بمدينة أكادير، وذلك بشراكة مع ولاية ومجلس جهة سوس ماسة، ومجلس الجماعة الحضرية لأكادير.

وذكر بيان المجلس الجهوي للسياحة بالمدينة أن هذه الأنشطة الترفيهية، التي تمتد على مدى ثلاثة أيام ابتداء من يوم أمس إلى يوم الإثنين فاتح يناير 2018، ستحتضنها الساحات العمومية المحاذية لكورنيش مدينة أكادير، وساحة الحي المحمدي .

وحسب البيان فمن المنتظر أن تتخلل هذه الأنشطة إقامة حفلات تنشيطية للفنون التراثية، والتي ستحييها مجموعات كناوة، وفرق أحواش الممثلة لمناطق مختلفة من الجنوب المغربي، ورقصة قلعة مكونة، والطائفة العيساوية، ورقصة هوارة، إلى جانب ألعاب الفروسية (التبوريدة)، والألعاب النارية.

وكذلك سيعرف شاطئ مدينة أكادير اليوم في منتصف ليلة 31 كما العادة إطلاق الشهب الاصطناعية التي ستنير سماء مدينة الانبعاث احتفاء بحلول السنة الميلادية الجديدة.