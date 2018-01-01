عاجل بالصور.. مطاردة هوليودية سلات بوقوع أخطر كسيدة ليلة البوناني في كازا ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن حي لاجيروند، شهد قبل قليل من مساء يومه الأحد، وقوع حادثة جد خطيرة، تتمثل في اصطدام سيارة خفيفة بسيارة أخرى بطريقة جد مروعة.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدرها أن حي لاجيروند، شهد قبل قليل من مساء يومه الأحد، وقوع حادثة جد خطيرة، تتمثل في اصطدام سيارة خفيفة بسيارة أخرى بطريقة جد مروعة.

وأوضح المصدر ذاته في كشفه عن تفاصيل هذه الحادثة أن سائق سيارة خفيفة، دهس شخصا على مستوى شارع محمد السادس، وخلال محاولته الفرار طاردته فرقة الصقور، قبل أن يصطدم بسيارة أخرى، ما خلف إصابته بجروح جد خطيرة على مستوى الرأس ونجاة زوجته التي كانت برفقته من موت محقق.

وأشار ذات المصدر إلى أن سيارة للإسعاف، نقلت المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى البوافي لتلقي الإسعافات الضرورية.