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أوناجم يتربع على عرش مهاجمي القارة الإفريقية

بتاريــخ : 31 دجنبر 2017 / 22:40 أوناجم يتربع على عرش مهاجمي القارة الإفريقية | سبور
أوناجم يتربع على عرش مهاجمي القارة الإفريقية
أصبح محمد أوناجم مهاجم فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، على بعد خطوة لتتويجه على عرش مهاجمي الفرق الإفريقية لسنة 2017 خلال استفتاء أجراه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عبر صفحته الرسمية '' فيسبوك''.

" شوف سبور"

أصبح محمد أوناجم مهاجم فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، على بعد خطوة لتتويجه على عرش مهاجمي الفرق الإفريقية لسنة 2017 خلال استفتاء أجراه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عبر صفحته الرسمية " فيسبوك".

وحصد لاعب الوداد لحدود اللحظة نسبة مهمة بالتصويت، أمام منافسيه كايتا بالدي السينيغالي لاعب موناكو، رفقة فيكتور موسيس النيجيري لاعب تشيلسي الإنجليزي، للظفر بلقب أفضل جناح أيمن في القارة السمراء.

ويغيب أوناجم عن الميادين لمدة 3 أشهر بعد إجرائه لعملية جراحه بسبب إصابة تعرض لها خلال مباراة ذهاب نهائي عصبة الأبطال الإفريقية أمام نادي الأهلي المصري.



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شوف سبور المغرب محمد أوناجم الوداد

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