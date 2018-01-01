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بتاريــخ : 31 دجنبر 2017 / 22:23 عاجل وبالصورة.. هاذو أول وحدين شدوهم في كازا ليلة البوناني..شوفو شحال ديال الحشيش والقرقوبي والجناوة لقاو عندهم | حوادث و حقوق
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تمكنت الفرقة السياحية بالبيضاء، قبل قليل من مساء يومه الأحد، من إيقاف مجموعة من الأشخاص، بحوزتهم كمية مهمة من مخدر ''الحشيش''، وأقراص مهلوسة، وأسلحة بيضاء مختلفة الأحجام.

"شوف تيفي"

تمكنت الفرقة السياحية بالبيضاء، قبل قليل من مساء يومه الأحد، من إيقاف مجموعة من الأشخاص، بحوزتهم كمية مهمة من مخدر "الحشيش"، وأقراص مهلوسة، وأسلحة بيضاء مختلفة الأحجام.

وأوضح مصدر ذاته بأن الموقوف الأول عثر بحوزته على 17 قطعة من مخدر الشيرا وسكين من الحجم الكبير وآخر من الحجم الصغير ومبلغ مالي وهاتف نقال، بينما تم إيقاف قاصر يبلغ من العمر 17 سنة بالقرب من فندق شيراتون وهو متلبس بترويج المخدرات.

وأكد ذات المصدر بأن الفرقة، أوقفت كذلك شخصا بحي العنق وعثرت بعد تفتيشه على 13 قطعة من مخدر الحشيش معدة للبيع، قبل أن يتم إيقاف شخص آخر على مستوى المدينة القديمة متلبسا بترويج "القرقوبي".

 

 

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المغرب شوف تيفي الحشيش مخدر الشيرا المخدرات الجناوة

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