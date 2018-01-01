هذه أسوأ كارثة إنسانية تنتظر البشرية عام 2018 ﻿

قالت وزيرة التنمية الاقتصادية البريطانية ''بيني مورداونت'' وفقا لما نقلته صحيفة ''تلغراف'' البريطانية اليوم الأحد عن الوزيرة أن العالم قد يشهد عام 2018 أسوأ كارثة إنسانية منذ نهاية الحرب العالمية

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قالت وزيرة التنمية الاقتصادية البريطانية "بيني مورداونت" وفقا لما نقلته صحيفة "تلغراف" البريطانية اليوم الأحد عن الوزيرة أن العالم قد يشهد عام 2018 أسوأ كارثة إنسانية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بالرغم من أن عام 2017 كان عاما للكوارث الإنسانية الفظيعة، قد يصبح عام 2018 أسوأ منه".

نفس الصحيفة أكدت أن الوزيرة ستخصص مبلغا إضافيا بقيمة 21 مليون دولار لصندوق الأمم المتحدة للتغلب على آثار الكوارث الإنسانية، ومن المخطط أن تنفق هذه الأموال على إيصال مياه الشرب إلى مناطق تعاني من نقصها من مختلف أنحاء العالم وتحسين الظروف الصحية لـ 13 مليون شخص وتقديم الغذاء لـ 9 ملايين شخص.

تجدر الإشارة أن بريطانيا تخصص 55 مليون دولار سنويا للصندوق المركزي لإغاثة أحوال الطوارئ التابع للأمم المتحدة.