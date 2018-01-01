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الملك محمد السادس أبرز المرشحين لجائزة ''أفضل العرب''

بتاريــخ : 31 دجنبر 2017 / 21:39 الملك محمد السادس أبرز المرشحين لجائزة أفضل العرب | بوليتيك
الملك محمد السادس أبرز المرشحين لجائزة ''أفضل العرب''
رشحت اللجنة المنظمة لجائزة ''أفضل العرب''، الملك محمد السادس لنيل الجائزة برسم العام 2017، وهي الجائزة التي تُمنح لأبرز القيادات العربية في عدد من المجالات، حيث تم أيضا ترشيح شخصيتين مغربيتين في صنفي

شوف تيفي:

رشحت اللجنة المنظمة لجائزة ''أفضل العرب''، الملك محمد السادس لنيل الجائزة برسم العام 2017، وهي الجائزة التي تُمنح لأبرز القيادات العربية في عدد من المجالات، حيث تم أيضا ترشيح شخصيتين مغربيتين في صنفي الاقتصاد والرياضة.

ومن المرتقب أن يتم الإعلان عن أسماء المُتوجين بالجائزة يوم 17 مارس القادم في العاصمة البريطانية لندن، سيتنافس حولها كل من الملك محمد السادس، بصفته أميرا للمؤمنين، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، وذلك بعد أن تم تشريحهما كـ''شخصية عامة ذات تأثير إيجابي مباشر وفعال على مستوى الدولة والمجتمع'' كما سيحتضن الحفل جائزة الشخصية الاقتصادية، إضافة إلى جائزة أفضل رياضي عربي لعام 2017، كما سيتمّ خلال الحفل إعلان القائمة الكاملة لأفضل 100 رئيس تنفيذي عربي لعام 2017..

وبخصوص أفضل شخصية اقتصادية عربية لسنة 2017، رشحت الأمانة العامة للجائزة من المغرب عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب لجائزة أفضل شخصية اقتصادية، فيما تم ترشيح اللاعب الدولي المغربي المهدي بنعطية، لاعب جوفينتوس الإيطالي، لجائزة أحسن شخصية رياضية.

يذكر أن النسخة الثانية من جائزة ''أفضل العرب''، المُحدثة سنة 2016، نظمت شهر نونبر الماضي بمدينة مراكش، حيث تم تتويج المؤسسات الرائدة في قطاع الأعمال ونجوم المجتمع والرياضة.

 

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