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عاجل.. ليلة رأس السنة: عصابة خطفات فتاة من خطيبها بكلميم+تفاصيل جد خطيرة

بتاريــخ : 31 دجنبر 2017 / 21:27 عاجل.. ليلة رأس السنة: عصابة خطفات فتاة من خطيبها بكلميم+تفاصيل جد خطيرة | حوادث و حقوق
عاجل.. ليلة رأس السنة: عصابة خطفات فتاة من خطيبها بكلميم+تفاصيل جد خطيرة
تمكنت المصالح الأمنية بمدينة كلميم قبل قليل من مساء يومه الأحد، من إيقاف ثلاث شبان، تم ضبطهم متلبسين باختطاف فتاة إلى منطقة خلاء من أجل التناوب على اغتصابها.

"شوف تيفي"

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة كلميم قبل قليل من مساء يومه الأحد، من إيقاف ثلاث شبان، تم ضبطهم متلبسين باختطاف فتاة إلى منطقة خلاء من أجل التناوب على اغتصابها.

وحسب ما كشف عنه مصادر محلية في كشفها عن تفاصيل هذه الواقعة الخطيرة، فإن الأمر يتعلق بشاب وخطيبته، اعترض سبيلهما ثلاث شبان فور وصولهما إلى مكان قريب من مركز تجاري، موضحة بأن المعنيين بالأمر انهالوا بالضرب على الشاب، وأرغموا الفتاة على مرافقتهم بالقوة إلى منطقة خلاء.

وأكدت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية وفور توصلها بإخبارية في الموضوع، قامت بحملات تمشيطية بمحيط المركز التجاري، وتمكنت من إيقاف المعنيين بالأمر.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي خطيب فتاة كلميم مركز تجاري منطقة خلاء

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